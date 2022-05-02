Официально: УЕФА исключил Россию из Лиги наций и всех еврокубковых турниров нового сезона

Российские футбольные клубы не смогут стартовать в новом еврокубковом сезоне, а национальная сборная – в розыгрыше Лиги наций 2022/2023. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА).

Об этом говорится на официальном сайте организации. УЕФА согласовал продление дисквалификации россиян, которая была введена после начала войны в Украине.

Команды из страны-агрессора исключены из розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В то же время россиянам будут засчитаны 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Именно такое количество очков представители РФ заработали в минувшем сезоне – оно стало наименьшим за последние пять лет.

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В свою очередь российская сборная была исключена из розыгрыша Лиги наций. Здесь команда из РФ должна была сразиться с коллективами из Израиля, Албании и Исландии.

Кроме того, УЕФА отклонил заявку России на проведение финальной части чемпионата Европы 2028 или 2030 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин выступил против введения санкций в отношении спортсменов из России.