newspaper

Официально: УЕФА исключил Россию из Лиги наций и всех еврокубковых турниров нового сезона

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
10,8 т.
Официально: УЕФА исключил Россию из Лиги наций и всех еврокубковых турниров нового сезона

Российские футбольные клубы не смогут стартовать в новом еврокубковом сезоне, а национальная сборная – в розыгрыше Лиги наций 2022/2023. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА).

Об этом говорится на официальном сайте организации. УЕФА согласовал продление дисквалификации россиян, которая была введена после начала войны в Украине.

Россия исключена из Лиги наций.

Команды из страны-агрессора исключены из розыгрышей Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В то же время россиянам будут засчитаны 4,333 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Именно такое количество очков представители РФ заработали в минувшем сезоне – оно стало наименьшим за последние пять лет.

Видео дня
Президент УЕФА Александер Чеферин.

В свою очередь российская сборная была исключена из розыгрыша Лиги наций. Здесь команда из РФ должна была сразиться с коллективами из Израиля, Албании и Исландии.

Кроме того, УЕФА отклонил заявку России на проведение финальной части чемпионата Европы 2028 или 2030 года.

Поддержка Украины на футбольных полях.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин выступил против введения санкций в отношении спортсменов из России.