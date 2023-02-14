Срочно эвакуируются: футболистов российского ''Шинника'' выгнали из отеля, где они подрались с игроками ''Миная''

Футболистов ярославского "Шинника" отселяют из отеля Royal Seginus в турецкой Анталье, где они устроили массовую драку с игроками "Миная". Решение было принято на совещании с участием представителей обоих клубов, администрации гостиницы, полицейских и устроителей тренировочных сборов.

Видео дня

Об этом информирует российский Telegram-канал Baza. При этом в ярославском клубе всячески обвиняют в инциденте либо футболистов "Миная", либо администраторов отельного комплекса.

"Принято решение переселиться в другой отель. Игроки "Шинника" не хотят находиться в такой обстановке, поэтому, чтобы обеспечить их безопасность, спортсменов перевезут в другой отель", – прокомментировали ситуацию в российском клубе.

"Игроки "Шинника" срочно сняли экипировку и собираются эвакуироваться из отеля, пока "Минай" тренируется!" – подтвердил информацию Telegram-канал "Бомбардир".

Ранее украинский шоу "ТаТоТаке" назвало "полным пропагандистским бредом и комиксом" информацию о том, что игроки "Миная" пытались заставить одного из тренера "Шинника" спеть гимн нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ стало известно о драке между футболистом донецкого "Шахтера" Даниилом Сиканом и одним из россиян на сборах в Турции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!