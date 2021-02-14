В концовке матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге между "Зарей" и "Десной" прозвучало расистское оскорбление.

Инцидент произошел после того, как на последних минутах полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев (в белом) жестко сыграл против иранского нападающего "Зари" Шахаба Захеди.

В результате на поле началась стычка, в которой приняли участие и остальные футболисты с обоих клубов. В это время в эфир попало оскорбительное высказывание: "Уродов понабирали, бл**ь, чернож..." Как заявил комментатор Football Hub, фраза прозвучала со скамейки запасных "Десны".

Отметим, что сам матч завершился со счетом 2:1 в пользу луганчан. Дублем отметился Александр Гладкий. У гостей один гол на счету Андрея Тотовицкого.

В турнирной таблице команды с 23 очками делят третью строчку. У обеих команд по 6 побед и 5 поражений, но "Заря" имеет игру в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матче 14-го тура УПЛ киевское "Динамо" добыло волевую победу над донецким "Олимпиком". Дубль на счету Беседина, который вернулся на поле после 14-месячного перерыва, связанного с дисквалификацией.

В этой игре голом-шедевром отметился Виталий Буяльский.