14-й тур УПЛ: результаты, расписание, отчеты

В розыгрыше украинской футбольной Премьер-лиги 13-14 февраля стартовал второй круг розыгрыша национального чемпионата.

В выходные запланировано проведение семи матчей, однако из-за тяжелых погодных условий в Украине часть игр могут перенести. Отметим, что лидер первенства киевское "Динамо" обыграло на клубном стадионе "Олимпик", а действующий чемпион "Шахтер" отправится в гости к "Колосу".

Традиционно поединки можно увидеть в эфире телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2", 2+2 и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 14-й тур

13 февраля (суббота)

"Заря" – "Десна" 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 18 Гладкий, 1:1 – 21 Тотовицкий, 2:1 – 61 Гладкий.

Заря – Василь, Вернидуб, Фаворов, Абу-Ханна, Назарина, Иванисеня, Кочергин, Цыганик (Леовижилдо, 46), Хомченовский (Захеди, 60), Сайядманеш, Гладкий (Казаков, 90).

Десна – Паст, Конопля (Гитченко, 78), Тамм, Имереков (Арвеладзе, 86), Мостовой (Дегтярев, 78), Огиря, Гуцуляк (Домбровский, 67), Билошевский (Картушов, 67), Калитвинцев, Тотовицкий, Будковский.

Предупреждения: Абу-Ханна (45), Имереков (51), Огиря (64), Конопля (77), Иванисеня (80), Калитвинцев (90), Будковский (90).

"Минай" – "Львов" 1:2 (0:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 13 Алваро, 0:2 – 45 Алваро, 1:2 – 47 Шиндер.

Минай – Каниболоцкий, Матич, Малепе, Карась (Маембе, 85), Кныш, Шпак (Шиндер, 46), Кожанов (Ахмедзаде, 85), Снижко, Петрусенко (Хахлев, 46), Милевский (Одуэньи, 59), Нуриев.

Львов – Костик, Якимец, Миуби, Махмутович, Ременяк (Грисьо, 84), Рафаэл Сабино, Брикнер (Довгий, 57), Алваро (Семенив, 84), Ренан Абнер (Ныч, 57), Ньярко (Чирьяк, 61), Рожерио Шина.

Предупреждения: Петрусенко (17), Шиндер (63), Рафаэл Сабино (72).

"Динамо" – "Олимпик" 3:1 (1:1, 2:0) / ОТЧЕТ

Голы: 0:1 – 19 Альваренга, 1:1 – 30 Беседин, 2:1 – 77 Буяльский, 3:1 – 90 Беседин.

Динамо – Бущан, Миколенко, Попов, Караваев, Кендзера, де Пена (Родригеш, 75), Шапаренко (Андриевский, 90), Сидорчук, Цыганков, Буяльский (Леднев, 90), Беседин.

Олимпик – Чекотун, Снурницын, Драме, Лебеденко, Пасич (Таллес, 84), Политыло, Бабенко, Хамелюк (Завийский, 63), Альваренга, Романовский (Чогадзе, 76), Нкенг.

Предупреждения: Нкенг (9), Беседин (14), Драме (15), Хамелюк (45), де Пена (45), Попов (90).

Удаления: Нкенг (76), Лебеденко (88).

14 февраля (воскресенье)

17:00. "Колос" – "Шахтер", "Футбол 2"

Киев, стадион Динамо им. Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Арбитр VAR: Виталий Романов

14:00. "Мариуполь" – "Александрия", "Футбол 1"

Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Александр Шандор

17:00. "Днепр" – "Ингулец", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Арбитр VAR: Евгений Арановский

17:00. "Рух" – "Ворскла", "Футбол 1"

Львов, стадион "Арена-Львов"

Главный арбитр: Юрий Иванов

Арбитр VAR: Николай Балакин

Как сообщал OBOZREVATEL, директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна возмутился одним из решений УПЛ по тренеру команду Луишу Каштру.