"Динамо" в историческом матче добыло волевую победу в УПЛ

Киевское "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге со счетом 3:1 обыграло донецкий "Олимпик".

Поединок в сложнейших погодных условиях прошел на стадионе им. Лобановского и стал самым ранним официальным матчем киевлян в календарном году.

Киевляне уверенно начали встречу, полностью контролируя ситуацию на поле. Тяжелый газон нивелировал мастерство футболистов. Игроками обеих команд было очень сложно организовать больше двух-трех пасов.

На 20-й минуте хозяева увлеклись нападением и пропустили голевую контратаку. Лебеденко протащил мяч по правому флангу, стянул на себя двоих динамовцев и отдал правее на Нкенга. Тадеус в касание выкатил на удар Альваренге, где 24-летний аргентинец хладнокровно расстрелял Бущана –0:1.

Дончане недолго радовались успеху. Через 10 минут Бабенко поставил подножку Беседину за 20 метров от ворот. Виктор Цыганков крученым "выстрелом" обвел стенку, мяч по дуге падал в нижний угол, Чекотун смог потянуть удар, но отбил прямо перед собой. Все тот же Беседин в падении "рыбкой" сравнял счет – 1:1.

Для Артема этот гол стал первым после 14-месячного перерыва, связанного с дисквалификацией.

Под конец первого тайма Беседин офоррмил дубль, но сделал это из офсайда.

Во втором тайме преимущество столичных футболистов стало тотальным. "Олимпик" полностью прижали к воротам, не позволяя гостям даже приблизиться к центральном кругу. Денис Попов мог оформлять дубль, но его два удара головой в упор пришлись мимо ворот.

На 77-й минуте подопечные Мирчи Луческу все таки дожали команду из Донецка. Буяльский эффектным ударом с лета сделал счет победным.

Яркую точку на 89-й минуте поставил Артем Беседин, вновь четко сыграв на добивания после штрафного Цыганкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля киевляне на сборах в Турции разгромно победили белорусский БАТЭ.