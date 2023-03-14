Украину исключили из заявки на ЧМ-2030 по футболу

Украина исключена из совместной заявки с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, сообщает журналист Роб Харрис. Место Украины на крупнейшем футбольном форуме планеты займет Морокко.

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Также за право организовать мундиаль борются еще две заявки: Саудовская Аравия вместе с Египтом и Грецией, а также Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили.

По информации СМИ, на решение ФИФА включить Марокко не повлияло даже противоречивость законов страны, касаемо ЛГБТ-сообществ.

Уточняется, что для строительство новой инфраструктуры африканцам потребуется 16 млрд долларов. Король Марокко Могамед VI уже объявил о присоединении к заявке. Эту информацию также подтверждает и издание B24.

Отметим, что слухи об исключении Украины начали появляется в СМИ еще неделю назад. В прессе отмечалось, что война продолжается и сейчас кажется маловероятным, что наша страна сможет быстро восстановить инфраструктуру, которая пострадала от военной агрессии России, и принять матчи группового этапа ЧМ.

Также международные федерации внимательно следят за ситуацией вокруг скандала с главой украинского футбола Андреем Павелко.

Марокко в прошлом году добилась грандиозного футбольного успеха. На ЧМ-2022 африканцы стали четвертыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта Печерский районный суд Киева продлил отстранение Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ). При этом в самой организации отмечают, что функционер продолжает выполнять свои функции, так как решение инстанции не вступило в законную силу.

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