Украину исключат из заявки на ЧМ-2030 по футболу – СМИ

Украина, вероятно, будет исключена из совместной заявки с Испанией и Португалией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Про свое намерение побороться за право принять главный турниры планеты три страны заявили в конце минувшего года при поддержке Европейского футбольного союза (УЕФА).

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Теперь же рассматривается вопрос о замене украинской стороны, пишет авторитетное издание The Athletic. Отмечается, что война продолжается и сейчас кажется маловероятным, что наша страна сможет быстро восстановить инфраструктуру, которая пострадала от военной агрессии России, и принять матчи группового этапа мундиаля. Также международные федерации внимательно следят за ситуацией вокруг скандала с главой украинского футбола Андреем Павелко.

Наиболее вероятно, что украинскую часть заявки заменит Марокко. Эта страна выгодно отличается от нашей своим близким расположением к Испании и Португалии, что существенно облегчит логистику. Кроме того, не стоит забывать о грандиозном успехе, которого африканцы добились на ЧМ-2022, где стали четвертыми.

Заявка Марокко, Испании и Португалии рассматривается как потенциальный победитель. Она будет противостоять двум коллективным предложениям от Аргентины, Чили, Уругвая, Парагвая и Саудовской Аравии, Египта, Греции. Хозяева ЧМ-2030 будет определен уже в будущем году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) отреагировали на решение Печерского суда Киева об отстранении от должности президента организации Андрея Павелко.

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