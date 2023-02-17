Суд отстранил от должности главу украинского футбола

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко был отстранен от своей должностью сроком на один месяц. Такое решение вынес Печерский районный суд Киева на своем заседании 17 февраля.

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Об этом сообщает портал Football Hub. Он также опубликовал соответствующее видео, на котором видно, как судья Белоцерковец зачитывает решение инстанции. В соответствии с вердиктом Павелко не сможет занимать должность главы УАФ до 17 марта нынешнего года. При этом он может подать апелляцию.

Многие руководители национальной федерации получили подозрения от Генеральной прокуратуры в уголовном производстве в деле о финансовых махинациях и растрате средств от Европейского футбольного союза (УЕФА) при строительстве завода по производству искусственной травы, а также закупке продуктов для тогда еще Федерации футбола Украины. При этом в самой УАФ все обвинения отрицают.

В ноябре минувшего года Павелко был арестован на два месяца с возможностью залога в 9,9 миллиона гривен, который был внесен. Журналист Игорь Цыганык обвинял главу УАФ в шантаже Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Павелко рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера сборной Украины по футболу.

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