Главу украинского футбола вновь отстранили от должности: в УАФ выступили с заявлением

Печерский районный суд Киева продлил отстранение Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ). При этом в самой организации отмечают, что функционер продолжает выполнять свои функции, так как решение инстанции не вступило в законную силу.

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Как пишет проект Football Hub, предыдущее решение суда от 17 февраля было оспорено. Теперь же Павелко отстранили от должности до 13 мая. При этом у обвиняемой стороне есть пять на подачу апелляции.

В УАФ на странице в социальной сети Facebook подчеркнули, что глава ассоциации и его заместитель Юрий Записоцкий продолжают работать в организации. "Состоялось заседание по "продлению" срока действия временного "отстранения" президента УАФ Андрея Павелко от должности. Суд "продлил" такой срок до 13 мая. Однако продолжение de-jure и de-facto не произошло. Решение суда, которым в первый раз было частично удовлетворено ходатайство прокуроров о временном отстранении Андрея Павелко, не вступило в законную силу! Андрей Павелко, как и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий, обжаловали предыдущие решения суда и сегодня продолжают выполнять свои должностные обязанности. Апелляционное разбирательство продолжается", – говорится, в заявлении.

Напомним, руководство УАФ обвиняют в финансовых махинациях и растрате средств УЕФА при строительстве завода по производству искусственной травы, а также закупке продуктов для тогда еще Федерации футбола Украины. При этом в самой УАФ все обвинения отрицают.

В ноябре минувшего года Павелко был арестован на два месяца с возможностью залога в 9,9 миллиона гривен, который был внесен. Журналист Игорь Цыганык обвинял главу УАФ в шантаже Украины.

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