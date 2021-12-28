Украинский Неймар прокомментировал свой "переход" в английский клуб

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик, которого во французской прессе окрестили украинским Неймаром, прокомментировал свой возможный переход в английский клуб "Брентфорд". 20-летний футболист сборной Украины признался, что не хочет покидать донецкую команду.

По словам Михаила, если бы ему это предложение поступило год или полтора назад, то не задумывась попросил бы его отпустить.

"Попасть в 20 лет в Англию, это очень круто. Но с приходом в клуб Срны и Де Дзерби все кардинально изменилось", – цитирует Мудрика "СпортАрена".

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Хавбек не утверждает, что он находится в тепличных условиях.

"Но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не перестаю работать над собой. Стараюсь максимально усовершенствовать качество игры", – отметил Мудрик.

Михаил добавил, что у него на руках долгосрочный контракт с вице-чемпионами Украины и уходить из команды он не собирается.

"Изо всех сил буду стараться помочь "Шахтеру" выиграть во всех турнирах, где мы играем", – подытожил игрок.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как "Шахтер" отказался продать Михаила Мудрика за 12 миллионов евро, английский "Брентфорд" повысил цену на украинского футболиста. Середняк Премьер-лиги готов выложить за 20-летнего игрока круглую сумму.