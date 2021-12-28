Английский клуб существенно повысил цену на украинского футболиста

Андрей Фоменко
Футбол
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Английский клуб существенно повысил цену на украинского футболиста

После того, как "Шахтер" отказался продать Михаила Мудрика за 12 миллионов евро, английский "Брентфорд" повысил цену на украинского футболиста. Середняк Премьер-лиги готов выложить за 20-летнего игрока уже 15 миллионов.

Об этом сообщает сайт FootballHub, который поговорил с агентом атакующего полузащитника Алексеем Алехиным. Интересы Мудрика представляет агентство Alik Football Management, которое также ведет дела двух игроков сборной Украины – форварда "Днепра-1" Артема Довбика и полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова.

Мудрик и Модрич в матче "Реала" и "Шахтера"
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Контракт Михаила в "Шахтере" рассчитан до лета 2025 года, поэтому за талантливого парня предлагают такие солидные отступные. Хотя проявить себя в полной мере скоростной футболист еще не успел. Он появлялся во всех шести матчах "горняков" в Лиге чемпионов сезона 2021/22, но отметился лишь желтой карточкой. Зато в 11 играх УПЛ забил два мяча и сделал семь голевых передач.

Претендующий на Мудрика "Брентфорд" занимает 13-е место в чемпионате Англии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции восхитились футболистом нашей сборной: украинский Неймар.

Стало известно, что бывший футболист "Шахтера" и МЮ переберется в Россию.

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