Украинский Неймар. Во Франции восхитились футболистом нашей сборной

20-летний хавбек донецкого "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик стал героем статьи авторитетного французского издания Foot Mercato. Журналисты посвятили нашему соотоечественнику большую полосу своего интернет ресурса, сравнив украинца с бразильским форвардом ПСЖ Неймаром.

OBOZREVATEL предлагает краткий пересказ материала французских коллег.

"В прошлом сезоне Михаил был арендован "Десной" на несколько месяцев, но затем вернулся в "Шахтер", где зарекомендовал себя важным элементом команды Роберто Де Дзерби.

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"Бесподобный нападающий, блондин, очень техничный, отличный дриблер, Михаил Мудрик достиг наивысших успехов в свои 20 лет.

Переломный момент наступил 3 ноября на стадионе "Сантьяго Бернабеу" против "Реала". В матче, в котором испанцы выиграли со счетом 2:1, он привлек внимание всех участников встречи.

Этот матч с "Реалом" стал отличным испытанием для Михаила , потому что позволил ему в полной мере проявить свое мастерство против грозного соперника. Публика на "Сантьяго Бернабеу" также оценила игру украинца, устроив ему овации.

Будущее выглядит очень перспективным для Мудрика, который культивирует сходство с Неймаром. От игрового профиля, который похож на профиль бразильца и татуировок, до всегда аккуратной прически и христианской религии, эти двое мужчин имеют разные общие черты. Но главное - это дриблинг и провокация на поле.

В ответ на это Мудрик признавался, что он скорее фанат Криштиану Роналду, но тем не менее, очень ценит такое сравнение с одним из лучших игроков мира". ​

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Шахтер" отказался продать Мудрика в "Брентфорд". Середняк английской Премьер-лиги предлагал 20-летнему футболиста долгосрочный контракт сроком на пять с половиной лет.

Мудрик в текущем сезоне сыграл в 19 поединках, забив 2 гола и сделав 9 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.