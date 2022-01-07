Украинский футболист, которому стадион в Испании устроил овации, высказался о своем триумфе

Украинский футболист хихонского "Спортинга" Богдан Милованов, который забил победный гол в 1/16 финала Кубка Испании в ворота участника Лиги чемпионов "Вильярреала", назвал заслуженной победу своей команды. 23-летний правый защитник, которому стадион в Хихоне устроил овации, особо отметил работу в обороне.

Об этом сам Милованов заявил в интервью радио Onda Cero. Уроженец Луганска выразил уверенность в том, что сенсационный успех в игре с "Вильярреалом" станет переломным моментом сезона для "Спортинга".

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"В этом сезоне для нас все складывается сложно, но сейчас мы смогли изменить ситуацию. Эта победа дает нам мотивацию, и мы должны использовать ее, чтобы набраться сил. Мы очень хорошо защищались, очень солидно и хорошо воплотили в жизнь свою стратегию на матч. И мы, и болельщики заслужили этот успех", – сказал Милованов.

Отметим, что на сегодня команда из Хихона занимает 12-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. В активе "Спортинга" 28 очков в 22 матчах национального первенства.

Милованов провел 17 матчей во всех турнирах нынешнего сезона за свою команду, забив два мяча. Интересно, что в составе хихонского коллектива выступает еще один украинский защитник – Василий Кравец. Оба футболиста провели несколько встреч в составе молодежной сборной Украины.

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