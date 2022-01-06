Футболист сборной Украины вывел испанский клуб в 1/8 финала Кубка страны. Видеофакт

Футболист молодежной сборной Украины Богдан Милованов сенсационно вывел "Спортинг" Хихон в 1/8 финала Кубка Испании. 23-летний уроженец Луганска забил победный гол на 88-й минуте матча против "Вильярреала".

Милованов вышел в стартовом составе и отметился на последних минутах. Получив пас на фланге Богдан взял на себя инициативу, приблизился к воротам и с острого угла поразил цель.

Для украинского защитника это стало вторым голом в сезоне.

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"Вильярреал" открыл счет на 48-й минуте после гола Рауля Альбиоля. На 67-й минуте ошибкой голкипера воспользовался Джурджевич. 27-летний черногорец получив неожиданный пас от соперника одним касанием обработал мяч, а вторым отправил мяч четко в ворота.

Победную точку за 2 минуты до финального свистка поставил Милованов. Итоговый счет 2:1.

Богдан перешел в систему клуба из Хихона в 2018 году из "Хетафе". В текущем сезоне в Сегунде (второй по силе футбольный дивизион в Испании) сыграл 14 матчей.

1/16 финала

"Спортинг" Хихон – "Вильярреал" 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 0:1 – 48 Альбиоль, 1:1 – 67 Джурджевич, 2:1 – 88 Милованов.

Спортинг Хихон – Мариньо, Милованов, Бабен (Беррокаль, 46), Борха Лопес, Кравец (Пабло Гарсия, 46), Диас (Вильяльба, 46), Ривера, Начо Мендес, Кампос, Родригес (Айтор Гарсия, 79), Берто Гонсалес (Джурджевич, 62).

Вильярреал – Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль (Фойт, 68), Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Эступиньян, 89), Капу, Мойсес Гомес, Тригерос (Парехо, 68), Раба (Жерар Морено, 46), Джексон (Иборра, 89).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в 1/8 финала пробился мадридский "Реал", ворота которого защищал украинец Андрей Лунин. Королевский клуб обыграл "Алькояно".