Миколенко готовят к дебюту за 'Эвертон'. Фотофакт

Дебют бывшего защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко в английском футболе может состояться в ближайшую субботу, 8 января. 22-летний украинец уже вовсю тренируется с "Эвертоном" и готовится к матчам в основной обойме команды.

На странице клуба в Instagram появились фотографии с базы Finch Farm в городке Хэйлвуд, что возле Ливерпуля. Среди футболистов "Эвертона" выделили Миколенко, коротко подписав фотографию "Vitalii UA".

Также обратили внимание и на другого новичка – 20-летнего шотландца Нэтана Паттерсона. Этот защитник, за которого "Эвертон" заплатил "Рейнджерс" 14 миллионов евро, обычно выступает на правом фланге.

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Ближайший матч "ирисок" состоится 8 января в рамках Кубка Англии и хорошо подойдет для вливания Миколенко в коллектив испанского тренера Рафаэля Бенитеса. Команда украинского защитника в 1/32 финала сыграет в гостях с "Халлом" – одним из аутсайдеров Чемпионшипа, второго по рангу английского дивизиона. А 11 января уже в рамках перенесенной встречи 18-го тура Премьер-лиги примет "Лестер".

Как сообщал OBOZREVATEL, Миколенко рассказал о страхе перед переходом в "Эвертон": "Я полчаса рыдал".

Тем временем "Динамо" оперативно нашло замену Миколенко, ушедшему в "Эвертон".