Стадион в Испании устроил овации футболисту сборной Украины

Украинский защитник футбольного клуба "Спортинг Хихон" Богдан Милованов стал героем матча 1/16 Кубка Испании. Игрок молодежной сборной Украины на 88-й минуте забил победный гол (2:1) и получил порцию оваций от заполненного стадиона "Эль Молинон".

На видео на 06:23.

23-летний уроженец Луганска эффектно подключился к фланговой атаке, с острого угла поразив ворота "Вильярреала". После этого Милованов подбежал к трибунам с болельщиками.

В кадр попали восхищенные фанаты, которые стоя аплодировали нашему соотечественнику.

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Порцию оваций футболист получил и после финального свистка, когда благодарил зрителей за поддержку.

Напомним, что Богдан перешел в систему клуба из Хихона в 2018 году из "Хетафе". В текущем сезоне в Сегунде (второй по силе футбольный дивизион в Испании) сыграл 14 матчей.

1/16 финала

"Спортинг" Хихон – "Вильярреал" 2:1 (0:0, 2:1)

Голы: 0:1 – 48 Альбиоль, 1:1 – 67 Джурджевич, 2:1 – 88 Милованов.

Спортинг Хихон – Мариньо, Милованов, Бабен (Беррокаль, 46), Борха Лопес, Кравец (Пабло Гарсия, 46), Диас (Вильяльба, 46), Ривера, Начо Мендес, Кампос, Родригес (Айтор Гарсия, 79), Берто Гонсалес (Джурджевич, 62).

Вильярреал – Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль (Фойт, 68), Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Эступиньян, 89), Капу, Мойсес Гомес, Тригерос (Парехо, 68), Раба (Жерар Морено, 46), Джексон (Иборра, 89).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в 1/8 финала пробился мадридский "Реал", ворота которого защищал украинец Андрей Лунин. Королевский клуб обыграл "Алькояно".