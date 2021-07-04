Украинские болельщицы-близняшки поразили эмоциями в матче Евро-2020 с Англией
Юные украинские болельщицы Маричка и Миланка Гусак стали одними из героинь матча Украина – Англия, когда во время прямого эфира камера выхватила их на трибунах Олимпийского стадиона в Риме. Девочки не могли скрыть своих эмоций, после первого пропущенного гола нашей команды.
Как написал пресс-атташе Андрея Шевченко Микола Васильков, эти маленькие украинки являются самым верными поклонниками "желто-синей" футбольной сборной в Италии.
"Они третий день встречают и провожают команду под отелем в Риме", – написал Васильков в Instagram.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашими юными соотечественницами.
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в поединке 1/4 финала не смогла опровергнуть прогноз букмекеров и победить команду Англии.
Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0. Три мяча были забиты головой после подачи со стандартов.
Андрей Шевченко прокомментировал игру, ответив на вопрос о своей отставке.
Сергей Ребров оценил выступление сборной, отметив прогресс футболистов.