Украинские болельщицы-близняшки поразили эмоциями в матче Евро-2020 с Англией

Юные украинские болельщицы Маричка и Миланка Гусак стали одними из героинь матча Украина – Англия, когда во время прямого эфира камера выхватила их на трибунах Олимпийского стадиона в Риме. Девочки не могли скрыть своих эмоций, после первого пропущенного гола нашей команды.

Как написал пресс-атташе Андрея Шевченко Микола Васильков, эти маленькие украинки являются самым верными поклонниками "желто-синей" футбольной сборной в Италии.

"Они третий день встречают и провожают команду под отелем в Риме", – написал Васильков в Instagram.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашими юными соотечественницами.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в поединке 1/4 финала не смогла опровергнуть прогноз букмекеров и победить команду Англии.

Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0. Три мяча были забиты головой после подачи со стандартов.

Андрей Шевченко прокомментировал игру, ответив на вопрос о своей отставке.

Сергей Ребров оценил выступление сборной, отметив прогресс футболистов.