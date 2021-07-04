Украинские болельщицы-близняшки поразили эмоциями в матче Евро-2020 с Англией

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Маричка и Миланка Гусак

Юные украинские болельщицы Маричка и Миланка Гусак стали одними из героинь матча Украина – Англия, когда во время прямого эфира камера выхватила их на трибунах Олимпийского стадиона в Риме. Девочки не могли скрыть своих эмоций, после первого пропущенного гола нашей команды.

Как написал пресс-атташе Андрея Шевченко Микола Васильков, эти маленькие украинки являются самым верными поклонниками "желто-синей" футбольной сборной в Италии.

Микола Васильков показал самых преданных болельщиц

"Они третий день встречают и провожают команду под отелем в Риме", – написал Васильков в Instagram.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашими юными соотечественницами.

Автограф от Зинченко
Вся семья
Маричка и Миланка с родителями
Маричка и Миланка с родителями

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в поединке 1/4 финала не смогла опровергнуть прогноз букмекеров и победить команду Англии.

Джордан Хендерсон сделал счет 4:0.

Встреча в Риме завершилась со счетом 4:0. Три мяча были забиты головой после подачи со стандартов.

Кейн забил дважды в ворота Бущана.

Андрей Шевченко прокомментировал игру, ответив на вопрос о своей отставке.

Украинские болельщицы-близняшки поразили эмоциями в матче Евро-2020 с Англией

Сергей Ребров оценил выступление сборной, отметив прогресс футболистов.

Сергей Ребров
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