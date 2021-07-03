Украина – Англия: онлайн видео голов четвертьфинала Евро-2020

Сборная Украины по футболу в эти минуты играет свой четвертьфинальный поединок на чемпионате Европы-2020. Матч против команды Англии проходит в Италии на Олимпийском стадионе в Риме.

Игра началась для наших футболистов неудачно. Уже на 4-й минуте подопечные Шевченко пропустили гол от Гари Кейна.

Украинцы и англичане на уровне футбольных сборных до этого встречались четыре раза. На счету "желто-синих" одна победа. Еще дважды была зафиксирована ничья.

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Украина – Англия 0:3 (второй тайм)

Гол: 0:1 – 4 Кейн.

0:2 – 46 Магуайр

Видео дня

0:3 – 50 Кейн.

Украина – Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Ярмоленко, Шапаренко, Матвиенко, Яремчук.

Англия – Пикфорд, Магуайр, Уокер, Стоунз, Шоу, Филлипс, Райс, Санчо, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Напомним, что украинская сборная вышла в плей-офф с третьего места в группе С.

В матче 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время обыграли Швецию.

Англичане выиграли группу D, на стадии 1/8 финала отправили домой Германию.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".