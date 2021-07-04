Ребров оценил выступление сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров считает, что попадание национальной сборной Украины в восьмерку лучших в Европе, является очень большим успехом. По мнению легендарного украинца необходимо поблагодарить тренерский штаб, футболистов и всю команду за такое достижение.

Ребров согласен с мнением, что результат последней игры на Евро-2020 с Англией может и смазал какие-то впечатления, но сборная Англии является очень сильной и результат вполне адекватный.

"Все мы были в восторге от матча украинцев со Швецией. Там у нас на поле была настоящая команда, которая действовала с максимальной отдачей и сражалась за всю страну. Хотя не только сражалась – она понимала, как играть", – цитирует Реброва Команда1.

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Сергей Станиславович отказался кого-либо выделять в сборной:

"Были разные игры, но на таком турнире многое решает психология и та уверенность, которую ты либо получаешь в начале матча, либо теряешь и не можешь потом ее вернуть"

Ребров напомнил, что у Украины очень молодая команда. Она является одной из самых молодых на турнире, и многие футболисты впервые попали на такой форум.

"Выступление на Евро позволило им набраться колоссального опыта. Я вижу большую перспективу у этого коллектива"

В качестве вывода Ребров полагает, что на этом континентальном первенстве "желто-синие" показали, что умеют играть в футбол.

"На предыдущих форумах, в том числе и на чемпионате мира в 2006 году, мы меньше контролировали мяч, меньше проводили позиционных атак. Но сейчас появилась структура игры, поменялось ее понимание, и это для нас большой плюс", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия в Риме завершилась со счетом 0:4.

Решающими стали два гола пропущенные на первых минутах каждого из таймов.

Свою поддержку сборной выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Андрей Шевченко, комментируя результат, ответил на вопрос о своей отставке.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".