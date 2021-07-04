Ребров оценил выступление сборной Украины на Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Сергей Ребров

Главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров считает, что попадание национальной сборной Украины в восьмерку лучших в Европе, является очень большим успехом. По мнению легендарного украинца необходимо поблагодарить тренерский штаб, футболистов и всю команду за такое достижение.

Ребров согласен с мнением, что результат последней игры на Евро-2020 с Англией может и смазал какие-то впечатления, но сборная Англии является очень сильной и результат вполне адекватный.

Сергей Ребров

"Все мы были в восторге от матча украинцев со Швецией. Там у нас на поле была настоящая команда, которая действовала с максимальной отдачей и сражалась за всю страну. Хотя не только сражалась – она понимала, как играть", – цитирует Реброва Команда1.

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Сергей Станиславович отказался кого-либо выделять в сборной:

"Были разные игры, но на таком турнире многое решает психология и та уверенность, которую ты либо получаешь в начале матча, либо теряешь и не можешь потом ее вернуть"

Сборная Украины поблагодарила болельщиков после матча с Англией.

Ребров напомнил, что у Украины очень молодая команда. Она является одной из самых молодых на турнире, и многие футболисты впервые попали на такой форум.

"Выступление на Евро позволило им набраться колоссального опыта. Я вижу большую перспективу у этого коллектива"

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В качестве вывода Ребров полагает, что на этом континентальном первенстве "желто-синие" показали, что умеют играть в футбол.

"На предыдущих форумах, в том числе и на чемпионате мира в 2006 году, мы меньше контролировали мяч, меньше проводили позиционных атак. Но сейчас появилась структура игры, поменялось ее понимание, и это для нас большой плюс", – подытожил тренер.

Украинцы не смогли забить Англии ни одного мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия в Риме завершилась со счетом 0:4.

Украина вылетела на стадии 1/4 финала Евро-2020.

Решающими стали два гола пропущенные на первых минутах каждого из таймов.

Украинцы не смогли забить Англии ни одного мяча.

Свою поддержку сборной выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Джордан Хендерсон.

Андрей Шевченко, комментируя результат, ответил на вопрос о своей отставке.

Андрей Шевченко на пресс-конференции.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Евро-2020Сборная Украины по футболуСергей Ребров