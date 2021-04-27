Малиновский с наивысшими баллами попал в команды недели чемпионата Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в символические сборные 33-го тура итальянской Серии А по версиям двух статистических порталов.

Авторитетный сайт WhoScored поставил нашему соотечественнику и его колумбийскому одноклубнику Луису Муриэлю оценки 9,4, которые стали самыми высокими среди всех игроков из команды недели.

Портал SofaScore оценил выступление Малиновского в домашнем матче с "Болоньей" в 9,5 балла, что также является самым высоким показателем в символической сборной.

Напомним, что украинец забил победный гол в ворота соперников, а затем красиво обыграл нескольких оппонентов в штрафной площади и выдал результативную передачу на партнера.

В нынешнем сезоне наш соотечественник принял участие в 31 поединке Серии А. В них он забил шесть голов и отдал девять ассистов.

Ранее Малиновского назвали лучшим игроком месяца среди тех, кто выступает в пяти сильнейших чемпионатах Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини восхитился украинцем и рассказал, как изменилась его игра.