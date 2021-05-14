Три топ-клуба Европы заинтересовались украинцем Малиновским – Денисов

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов заявил, что прямой интерес к украинскому полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому проявляют три европейских топ-клуба. Это "Интер", ПСЖ и "Челси".

Во время прямого включения с нашим соотечественником по видеосвязи журналист сказал, что получил эту информацию от людей, которые занимаются "будущим и настоящим" футболиста. По словам одного из них, украинец сейчас "на разрыв".

Малиновский не стал отрицать, что его яркие выступления в последнее время действительно могли вызвать интерес со стороны грандов. Тем не менее, он отметил, что сейчас его мысли полностью заняты решающими матчами в чемпионате и Кубке Италии.

Напомним, что "Аталанта" ведет активную борьбу за попадание в Лигу чемпионов и сейчас занимает вторую строчку в таблице. Также клуб из Бергамо вышел в финал Кубка Италии, где уже 19 мая сыграет против "Ювентуса".

В недавнем поединке против "Беневенто" Малиновский отличился "тонкой" результативной передачей на партнера по команде и помог "Аталанте" добыть очередную победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец вышел на первое место в рейтинге лучших ассистентов итальянской Серии А.