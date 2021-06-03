Украина – Северная Ирландия: лидер "Динамо" не попал в заявку

Лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков не поможет сборной Украины в товарищеском матче с Северной Ирландии. Один из капитанов столичного клуба не попал в заявку на игру, которая состоится в четверг, 3 июня. Причины его отсутствия в составе неизвестны.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия. Начало встречи – в 21:00.

Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ), кроме Цыганкова не выйдут на встречу с британцами Эдуард Соболь, Александр Тымчик и Александр Зинченко, которому дали несколько дней отдыха после финала Лиги чемпионов.

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В заявку на игру 3 июня попали 23 футболиста. Среди них оказался представитель "Динамо" Богдан Леднев, который не попал в окончательный список игроков, которые сыграют не Евро-2020.

Заявка Украины на спарринг с Северной Ирландией:

1. Георгий Бущан, 2. Денис Попов, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Артем Довбык, 16. Виталий Миколенко, 17. Богдан Леднев, 18. Роман Безус, 19. Артем Беседин, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин.

Напомним, после этой встречи украинцев ждет еще один контрольный матч. 7 июня подопечные Андрея Шевченко сыграют с Кипром. До этого "желто-синие" не смогли обыграть Бахрейн, а спаслись благодаря мячу Цыганкова.

Перед чемпионатом наша команда сыграет три товарищеских матча:

23.05. Украина – Бахрейн – 1:1 / ОБЗОР

03.06 (21:00). Украина – Северная Ирландия

07.06 (19:00). Украина – Кипр

На Евро-2020 "желто-синие" сыграют в группе В, где их соперниками станут сборные Нидерландов, Северной Ирландии и Австрии.

Расписание Украины на ЧЕ-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко объяснил, почему включил в заявку сборной Украины на Евро-2020 18-летнего игрока "Шахтера" Георгия Судакова. Также наставник нашей команды назвал сборную, с которой бы не хотел встретиться на турнире.