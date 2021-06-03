Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция товарищеского матча

Сборная Украины по футболу в четверг, 3 июня, проведет второй товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020. В Днепре команда Андрея Шевченко примет своего обидчика на Евро-2016 Северную Ирландию.

Встреча состоится на стадионе "Днепр-Арена". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Северная Ирландия. Начало игры – в 21:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА – СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Товарищеский матч

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Украина – Северная Ирландия – 0:0

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Этот матч станет пятым в истории противостояния двух команд. Впервые соперники встретились в отборе к чемпионату мира-98. Тогда дважды сильнее были украинцы (1:0 и 2:1), а Андрей Шевченко именно в ворота британцев провел свой дебютный гол за "желто-синих".

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Украина и Северная Ирландия после этого пересеклись в квалификации к Евро-2004. Обе встречи закончились вничью 0:0.

А на Евро-2016 во Франции североирландцы шокировали сборную Михаила Фоменко, выиграв 2:0. Это поражение лишило украинцев шансов на продолжение борьбы на турнире.

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе В, где ее соперниками станут Нидерланды, Северная Македония и Австрия.

Расписание Украины на ЧЕ-2020:

13.06 (22:00). Нидерланды – Украина

17.06 (16:00). Украина – Северная Македония

21.06 (19:00). Украина – Австрия

Наставник нашей команды Андрей Шевченко определился с заявкой на турнир. В список вошли три вратаря и 23 полевых игрока. В их числе неожиданно оказался 18-летний полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Бухареста объявили правила въезда для болельщиков чемпионата Европы 2020 года. Они коснуться и украинских фанатов, ведь сборная Украины проведет в столице Румынии две игры – 17 июня с Северной Македонией и 21-го с Австрией.