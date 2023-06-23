Украина – Румыния: онлайн-трансляция матча Евро-2023 U-21 по футболу

Молодежная сборная Украины в субботу, 24 июня, проведет второй матч группового этапа чемпионата Европы 2023 года, который в эти дни проходит в Грузии и Румынии. Футболисты тренера Руслана Ротаня проведут встречу с одними из хозяев турнира – румынами.

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Встреча состоится на стадионе "Стяуа" в Бухаресте. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Румыния. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ЕВРО-2023 U-21

Группа В, 2-й тур

стадион "Стяуа", Бухарест

Главный арбитр: Мортен Крог (Дания)

Украина – Румыния – 0:0

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22 ЧАСА ДО МАТЧА. Приветствуем всех украинцев! Наша "молодежка" в Румынии сыграет с хозяевам чемпионата Европы во втором туре группового этапа.

Наши ребята в стартовой игре обыграли Хорватию – 2:0. Румыны же в свою очередь потерпели разгромную поражения от одного из фаворитов всего первенства – Испании (0:3).

Хозяева чемпионата находятся в безвыходной ситуации – для продолжения борьбы за место в четвертьфинале их устроит только победа.

Соперники встречались друг с другом в отборе к Евро-2021. Тогда они обменялись домашними победами – 1:0 в Украине и 3:0 в Румынии.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МОЛОДЕЖНЫЙ ЕВРО-2023

Вратари: Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники: Константин Вивчаренко, Александр Сирота (оба – "Динамо" Киев), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Алексей Сыч ("Кортрейк" Бельгия), Ростислав Лях ("Рух" Львов), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса), Арсений Батагов ("Заря" Луганск).

Полузащитники: Владимир Бражко ("Заря" Луганск), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Алексей Кащук ("Сабах", Азербайджан), Владимир Салюк ("Черноморец") Александр Назаренко ("Днепр-1" Днепр), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Георгий Судаков (все – "Шахтер" Донецк), Михаил Мудрик ("Челси", Англия).

Нападающие: Богдан Вьюнник (ГАК, Австрия), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок молодежной сборной Украины Алексей Кащук забил шедевральный гол в ворота Хорватии на Евро-2023, обыграв четырех соперников.

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