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"Не хочу смотреть такой футбол": Леоненко разнес сборную Украины после победного старта на Евро-2023 U-21

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
4,3 т.
'Не хочу смотреть такой футбол': Леоненко разнес сборную Украины после победного старта на Евро-2023 U-21

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко остался категорически недовольным игрой молодежной сборной Украины в стартовом матче чемпионата Европы-2023 с Хорватией. Экс-игрок национальной команды жестко раскритиковал подопечных тренера Руслана Ротаня за медлительность.

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Такую категоричную мысль Леоненко выразил в своем Telegram-канал. Он отметил, что футболисты "сине-желтых" действовали так, будто они уже много достигли. Экс-динамовец подчеркнул, что ему стало понять, почему игроки не переходят на новый уровень, а показывают себя лишь на молодежном.

"Не хочу смотреть такой футбол": Леоненко разнес сборную Украины после победного старта на Евро-2023 U-21
"Не хочу смотреть такой футбол": Леоненко разнес сборную Украины после победного старта на Евро-2023 U-21

"Это точно U-21? Потому что я подумал, что это моя команда ветеранов. Только у меня пасы быстрее делают. Они пешком ходят. Кащук проявил индивидуальное мастерство и забил гол, это да. Но мне, честно говоря, понятно, почему у нас никто не растет. У них еще сопли под носом, а они уже пешком ходят. Чему ты научишься, если у тебя три часа на принятие решения? Не хочу такой футбол смотреть", – отреагировал на старт украинцев на молодежном Евро-2023.

"Не хочу смотреть такой футбол": Леоненко разнес сборную Украины после победного старта на Евро-2023 U-21

Напомним, сборная Украины обыграла Хорватию в стартовом матче молодежного ЧЕ, который в эти дни проходит в Румынии и Грузии. В этой игре полузащитник Алексей Кащук забил шедевральный гол, пройдя четырех соперников.

Алексей Кащук

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок молодежной сборной Украины Вячеслав Бабогло из "Александрии" сотворил самую грандиозную сенсацию отборочного турнира Евро-2024.

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