'Не хочу смотреть такой футбол': Леоненко разнес сборную Украины после победного старта на Евро-2023 U-21

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко остался категорически недовольным игрой молодежной сборной Украины в стартовом матче чемпионата Европы-2023 с Хорватией. Экс-игрок национальной команды жестко раскритиковал подопечных тренера Руслана Ротаня за медлительность.

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Такую категоричную мысль Леоненко выразил в своем Telegram-канал. Он отметил, что футболисты "сине-желтых" действовали так, будто они уже много достигли. Экс-динамовец подчеркнул, что ему стало понять, почему игроки не переходят на новый уровень, а показывают себя лишь на молодежном.

"Это точно U-21? Потому что я подумал, что это моя команда ветеранов. Только у меня пасы быстрее делают. Они пешком ходят. Кащук проявил индивидуальное мастерство и забил гол, это да. Но мне, честно говоря, понятно, почему у нас никто не растет. У них еще сопли под носом, а они уже пешком ходят. Чему ты научишься, если у тебя три часа на принятие решения? Не хочу такой футбол смотреть", – отреагировал на старт украинцев на молодежном Евро-2023.

Напомним, сборная Украины обыграла Хорватию в стартовом матче молодежного ЧЕ, который в эти дни проходит в Румынии и Грузии. В этой игре полузащитник Алексей Кащук забил шедевральный гол, пройдя четырех соперников.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок молодежной сборной Украины Вячеслав Бабогло из "Александрии" сотворил самую грандиозную сенсацию отборочного турнира Евро-2024.

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