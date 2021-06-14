Украина проиграла Нидерландам на старте Евро-2020: новости спорта 13 июня

Сборная Украины по футболу проиграла Нидерландам стартовый матч Евро-2020, а капитан сборной Дании Кристиан Эриксен впервые прокомментировал жуткую ситуацию в игре с Финляндией.

Кроме того, в России высмеяли сборную Станислава Черчесова после матча с Бельгией на Евро-2020.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 13 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Выпускай Киркорова": реакция соцсетей на разгром сборной России на Евро-2020

Сборная Украины на последних минутах проиграла Нидерландам на Евро-2020, забив два гола

Опубликованы первые слова Эриксена после остановки сердца в матче Евро-2020

Видео дня

"Хто не скаче, той..." Появилось видео из Львова после поражения России на Евро-2020

Уткин сравнил игру сборной России с "вялым" сексом: мы реально на дне

"Умер на пару минут": озвучено печальное будущее лидера сборной Дании после остановки сердца на Евро-2020

Австрия переиграла Северную Македонию в историческом матче