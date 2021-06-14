Украина проиграла Нидерландам на старте Евро-2020: новости спорта 13 июня
Сборная Украины по футболу проиграла Нидерландам стартовый матч Евро-2020, а капитан сборной Дании Кристиан Эриксен впервые прокомментировал жуткую ситуацию в игре с Финляндией.
Кроме того, в России высмеяли сборную Станислава Черчесова после матча с Бельгией на Евро-2020.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 13 июня. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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