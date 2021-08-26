Украина подобралась к России в таблице коэффициентов УЕФА после выхода "Шахтера" в ЛЧ

Победа "Шахтера" в двухматчевом противостоянии с "Монако" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и выход в групповой этап турнира помог Украине приблизиться к России в таблице коэффициентов УЕФА. Наша ассоциация осталась на 11-м месте, но сократила отставание от РФ до 0,482 очков (30,200 против 30,682).

В то же время, россиян с девятой строчки сместила Австрия. Это случилось после того, РБ "Зальцбург" прошел датский "Брондбю" в плей-офф отбора ЛЧ.

В активе Украины 2,600 балла в нынешнем евросезоне, почти все из которых в нашу копилку принес "Шахтер". Перед тем, как обыграть "Монако", "горняки" дважды одолели бельгийский "Генк". Также в Лиге чемпионов сыграет киевское "Динамо".

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Другие представители нашей страны неудачно проявили себе в отборочных турнирах. В Лиге конференций "Ворскла" и "Колос" неожиданно не сумели взять верх над финским "КуПСом" и карагандинским "Шахтером" (Казахстан), соответственно.

В Лиге Европы Украину представляет луганская "Заря", которая разгромно проиграла венскому "Рапиду" (0:3) в первом матче плей-офф за выход в групповой этап турнира. С большой долей вероятности луганчане продолжат свои выступления в Лиге конференций.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби назвал неожиданные факторы, которые помогли его подопечным совершить фантастический камбэк в противостоянии с "Монако".