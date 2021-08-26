"Шахтер" пробился в Лигу чемпионов, совершив невероятный камбэк в матче с "Монако"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
5 минут
5,6 т.
Шахтер Монако

Донецкий "Шахтер" в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов в дополнительное время сыграл вничью с "Монако" (2:2) и вышел в основной турнир. Основное время поединка в Харькове на стадионе "Металлист" завершилось со счетом 1:2.

В первом матче между этими командами неделю назад был зафиксирован счет 1:0 в пользу украинцев. УЕФА с этого сезона отменил правило выездного гола, которое давало преимущество тому, кто забьет больше на чужом поле при равном счете по сумме двух матчей.

"Монако" вышел на матч невероятно заряженным, с первых секунд устроив настоящий штурм ворот "Шахтера", не позволяя "горнякам" даже поднять голову. Лишь на 5-й минуте вице-чемпионы Украины смогли выбежать в первую контратаку, которая ничем не завершилась.

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Шахтер выглядел бездарно в нападении

"Монако" очень высоко встречал соперника, прижимая украинцев к своим воротам. Пятову не удавалось даже начать атаку розыгрышем со своими футболистами, и голкипер выбивал мяч подальше в центр.

Виссам Бен-Йеддер (слева)

Украинские игроки выглядели абсолютно беспомощными, всеми силами отойдя в защиту. Все шло к голу, и на 18-й минуте Виссам Бен-Йеддер его сделал. Пятов после удара Фолланда в ближний угол отбил перед собой и капитан гостей отправил круглого в пустую рамку.

Де Дзерби с бровки требовал от команды больше комбинаторности и концентрации. "Шахтер" не успевал за оппонентами, совершая ошибки и нарушая правила. Забив гол Монако не останавливалось, действуя на максимальных оборотах.

"Оранжево-черные" не могли никак наладить контроль за мячом, демонстрируя абсолютно безвольную игру.

Николай Матвиенко провел неудачный матч

Гости ни на сантиметр не отпускали украинских игроков. Как только кто-то из футболистов "Шахтера" был с мячом, сразу рядом с ним оказывалось несколько монегасков.

На 39-й минуте Матвиенко упустил Бен-Йеддера на дальней штанге, и тот спокойно замкнул прострел с фланга

В редкие моменты когда "Шахтер" выбирался в атаку, она захлебывалась на этапе последнего паса.

Виссам Бен-Йеддер сделал дубль

Перед самым перерывом дончане могли пропустить третий гол, когда Витао в простой ситуации просто подарил мяч Бен-Йеддеру. Последний каким-то чудом не сделал счет разгромным.

В перерыве Де Дзерби вместо неудачника-Матвиенко выпустил Исмаили и Марлоса и это заметно оживило игру. У украинцев стали появляться полумоменты, но большая разница в скорости позволяла команде из "Монако" легко защищаться.

Алан Патрик

На 65-й минуте великолепная трехходовка вывела Бен-Йеддера один на один с Пятовым, но француз не смог обыграть вратаря сборной Украины.

На 74-й минуте команда из Донецка впервые в матче попала в створ ворот Нубеля и этот удар стал результативным. Траоре отдал на Патрика, тот на Марлоса, а тот точно пробил в шестерку.

Марлос вышел на замену и забил гол

После этого на поле вновь начала развиваться ситуация первого тайма, когда "Монако" тотально доминировал.

На последних минутах лишь мастерство Пятова спасло украинскую команду от верного гола, когда неудачная игра в защите позволила Фолланду расстреливать Андрея с близкого расстояния.

Статистика после основного времени

Второй экстратайм прошел в обоюдострой борьбе, с преимуществом "бело-красных". "Шахтер" большую часть времени оборонялся, но за 5 минут до конца провел контратаку, ставшую победной.

Михаил Мудрик

20-летний Михаил Мудрик, выйдя на замену под конец второго тайма, продемонстрировал великолепную скорость, забрал мяч на фланге и отдавал пас в центр, но попал Агилара. От ноги француза кожаная сфера по невероятной траектории влетел в ворота.

"Шахтер Украина – Монако Монако 2:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: 0:1 – 18 Бен-Йеддер, 0:2 – 39 Бен-Йеддер, 1:2 – 74 Марлос, 2:2 – 114, автогол Агиляр.

Шахтер – Пятов, Додо, Марлон, Витао (Кривцов, 101), Матвиенко (Исмаили, 46), Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 82), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Траоре (Фернандо Педро, 101).

Монако – Нюбель, Сидибе (Агиляр, 99), Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 117), Головин (Изидор, 77), Желсон Мартинш (Жан Лукас, 71), Тчуамени (Дисаси, 117), Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 77), Фолланд.

Предупреждения: Фолланд (14), Додо (40), Тете (54), Марлон (70), Головин (72), Соломон (80), Фофана (81), Кривцов (105), Бадиашиле (107), Фернандо Педро (113).

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 26 августа. В самом престижном клубном футбольном соревновании Европы сыграет и киевское "Динамо".

Напомним, что в чемпионате Украины Де Дзерби дал отдохнуть основному составу, выпустив на поединок 5-го тура УПЛ украинский резерв: Судакова, Сикана, Мудрика и Коноплю. Матч завершился разгромной победой 3:0.

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