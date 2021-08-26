"Шахтер" пробился в Лигу чемпионов, совершив невероятный камбэк в матче с "Монако"

Донецкий "Шахтер" в ответной встрече плей-офф Лиги чемпионов в дополнительное время сыграл вничью с "Монако" (2:2) и вышел в основной турнир. Основное время поединка в Харькове на стадионе "Металлист" завершилось со счетом 1:2.

В первом матче между этими командами неделю назад был зафиксирован счет 1:0 в пользу украинцев. УЕФА с этого сезона отменил правило выездного гола, которое давало преимущество тому, кто забьет больше на чужом поле при равном счете по сумме двух матчей.

"Монако" вышел на матч невероятно заряженным, с первых секунд устроив настоящий штурм ворот "Шахтера", не позволяя "горнякам" даже поднять голову. Лишь на 5-й минуте вице-чемпионы Украины смогли выбежать в первую контратаку, которая ничем не завершилась.

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"Монако" очень высоко встречал соперника, прижимая украинцев к своим воротам. Пятову не удавалось даже начать атаку розыгрышем со своими футболистами, и голкипер выбивал мяч подальше в центр.

Украинские игроки выглядели абсолютно беспомощными, всеми силами отойдя в защиту. Все шло к голу, и на 18-й минуте Виссам Бен-Йеддер его сделал. Пятов после удара Фолланда в ближний угол отбил перед собой и капитан гостей отправил круглого в пустую рамку.

Де Дзерби с бровки требовал от команды больше комбинаторности и концентрации. "Шахтер" не успевал за оппонентами, совершая ошибки и нарушая правила. Забив гол Монако не останавливалось, действуя на максимальных оборотах.

"Оранжево-черные" не могли никак наладить контроль за мячом, демонстрируя абсолютно безвольную игру.

Гости ни на сантиметр не отпускали украинских игроков. Как только кто-то из футболистов "Шахтера" был с мячом, сразу рядом с ним оказывалось несколько монегасков.

На 39-й минуте Матвиенко упустил Бен-Йеддера на дальней штанге, и тот спокойно замкнул прострел с фланга

В редкие моменты когда "Шахтер" выбирался в атаку, она захлебывалась на этапе последнего паса.

Перед самым перерывом дончане могли пропустить третий гол, когда Витао в простой ситуации просто подарил мяч Бен-Йеддеру. Последний каким-то чудом не сделал счет разгромным.

В перерыве Де Дзерби вместо неудачника-Матвиенко выпустил Исмаили и Марлоса и это заметно оживило игру. У украинцев стали появляться полумоменты, но большая разница в скорости позволяла команде из "Монако" легко защищаться.

На 65-й минуте великолепная трехходовка вывела Бен-Йеддера один на один с Пятовым, но француз не смог обыграть вратаря сборной Украины.

На 74-й минуте команда из Донецка впервые в матче попала в створ ворот Нубеля и этот удар стал результативным. Траоре отдал на Патрика, тот на Марлоса, а тот точно пробил в шестерку.

После этого на поле вновь начала развиваться ситуация первого тайма, когда "Монако" тотально доминировал.

На последних минутах лишь мастерство Пятова спасло украинскую команду от верного гола, когда неудачная игра в защите позволила Фолланду расстреливать Андрея с близкого расстояния.

Второй экстратайм прошел в обоюдострой борьбе, с преимуществом "бело-красных". "Шахтер" большую часть времени оборонялся, но за 5 минут до конца провел контратаку, ставшую победной.

20-летний Михаил Мудрик, выйдя на замену под конец второго тайма, продемонстрировал великолепную скорость, забрал мяч на фланге и отдавал пас в центр, но попал Агилара. От ноги француза кожаная сфера по невероятной траектории влетел в ворота.

"Шахтер Украина – Монако Монако 2:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: 0:1 – 18 Бен-Йеддер, 0:2 – 39 Бен-Йеддер, 1:2 – 74 Марлос, 2:2 – 114, автогол Агиляр.

Шахтер – Пятов, Додо, Марлон, Витао (Кривцов, 101), Матвиенко (Исмаили, 46), Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 82), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Траоре (Фернандо Педро, 101).

Монако – Нюбель, Сидибе (Агиляр, 99), Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 117), Головин (Изидор, 77), Желсон Мартинш (Жан Лукас, 71), Тчуамени (Дисаси, 117), Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 77), Фолланд.

Предупреждения: Фолланд (14), Додо (40), Тете (54), Марлон (70), Головин (72), Соломон (80), Фофана (81), Кривцов (105), Бадиашиле (107), Фернандо Педро (113).

Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов состоится 26 августа. В самом престижном клубном футбольном соревновании Европы сыграет и киевское "Динамо".

Напомним, что в чемпионате Украины Де Дзерби дал отдохнуть основному составу, выпустив на поединок 5-го тура УПЛ украинский резерв: Судакова, Сикана, Мудрика и Коноплю. Матч завершился разгромной победой 3:0.