Когда есть сердце и яйца, можно все делать, – тренер "Шахтера" о выходе в Лигу чемпионов

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби признался, что первый тайм ответного матча решающего раунда квалификации Лиги чемпионов против "Монако" прошел не так, как он себе представлял. После перерыва его подопечным удалось переломить ход встречи и свести поединок вничью 2:2.

В интервью официальному сайту "горняков" итальянский специалист отметил прессинг монегасков, который заставил его игроков отдать мяч соперникам. Он не стал говорить о заслуженности итогового успеха "Шахтера", поскольку гости создали большое количество опасных моментов у ворот Андрея Пятова.

"Мы не хотим отдавать мяч даже мадридскому "Реалу". Но если соперник хороший, тогда мы тоже должны играть на оборону. Первый тайм, конечно, был не таким, как мы ожидали, но "Монако" – очень сильная команда. Они сделали очень жесткий прессинг. Я не знаю, заслужили мы сегодня или нет, потому что у "Монако" было много голевых шансов", – поделился своим мнением Де Дзерби.

Видео дня

Итальянский тренер отметил моральные качества своих подопечных, которые помогли им совершить фантастический камбэк.

"У нас есть то, чего нет в других командах, – сердце и яйца. И когда есть сердце и яйца, можно все делать. Сегодня не было такого матча, который я видел в своей голове, но я очень горд, потому что в перерыве я видел игроков чуть-чуть странными. У нас были сложности в тот момент. А потом сердце и яйца аннулировали разницу, которая была в первом тайме. А сердце и яйца нельзя купить на трансферном рынке", – подытожил наставник "Шахтера".

Напомним, что первый матч между "Монако" и "Шахтером" закончился минимальной победой "горняков" на выезде, а в домашней встрече донецкий клуб отыгрался после двух голов, пропущенных в первом тайме и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин не стал скрывать, что был удивлен тем, как закончился матч его команды против "Монако".