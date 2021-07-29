Первый в истории: украинский клуб драматично вылетел из нового турнира УЕФА

Полтавская "Ворскла" вылетела из Лиги конференций УЕФА уступив в дополнительное время финскому "КуПСу" (2:3). Основное время завершилось со счетом 2:2.

Полтавчане уверенно начали матч, первыми открыв счет. На 48-й минуте после точного паса Степанюка гол забил Оливер Тиль. Не прошло и двух минут, как гости отыгрались. Себбан филигранным ударом с границы штрафного не оставил шансов Ризныку.

На 55-й минуте после розыгрыша углового Пердута эффектно навесил во вратарскую, где Скляр вновь вывел полтавчан вперед.

"Ворскла" победный счет удержать не смогла, пропустив на 92-й минуте. А на 5-й минуте первого овертайма новичок украинской команды Богдан Кушниренко получил прямую красную карточку. 25-летний защитник вышел на замену на 75-й минуте, а на 95-й был удален. Кушниренко прыгнул шипами вперед в соперника.

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Победный гол на 111-й минуте забил Узочокву.

Сезон 2021 является дебютным для Лиги конференции. Это третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Ворскла" Украина – "КуПС" Финляндия 2:3 (0:0, 2:2, 0:0)

Голы: 1:0 – 48 Тилль, 1:1 – 49 Себбан, 2:1 – 55 Скляр, 2:2 – 90 Ниссиля, 2:3 – 111 Ранжел.

Ворскла – Ризнык, Чеснаков (Луизао, 105), Тамм, Пердута, Бондаренко, Якубу (Кушниренко, 79), Кане (Пешич, 105), Скляр (Яворский, 72), Тилль, Пуцлин (Челядин, 63), Степанюк (Вакула, 105).

КуПС – Крайдль, Тойвомяки, Каррильо (Хаарала, 81), Томас (Хейнонен, 86), Хямяляйнен (Ниссиля, 62), Узочокву, Попович (Ранжел, 62), Аджей-Боатенг, Икауниекс (Макдональд, 90), Себбан, Удо.

Предупреждения: Хямяляйнен (34), Степанюк (90), Пердута (91), Ниссиля (100), Ранжел (115), Тамм (119), Удо (120).

Удаление: Кушниренко (95).

Как сообщал OBOZREVATEL, люксембуржский полузащитник полтавской "Ворсклы" Оливье Тилль серьезно травмировался травму в матче 20-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге с "Шахтером".

24-летний футболист на 46-й минуте в борьбе за мяч получил удар локтем в лицо от одноклубника Сергея Яворского.