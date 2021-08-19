"Зарю" разгромили в плей-офф Лиги Европы

Луганская "Заря" проиграла в первом матче плей-офф Лиги Европы австрийскому "Рапиду". Гостевой поединок на венском стадионе "Альянц" завершился со счетом 3:0.

Матч начался очень динамично. Обе команды создавали моменты, при этом больше атаковала "Заря". На 11-й минуте Алахьяр упустил 100-процентный шанс. Кочергин вырезал великолепный пас на ход иранцу, тот отыграл голкипера, но слишком слабо ударил по пустым воротам. Успевший добежать защитник вынес на угловой.

Видео дня

Австрийцы очень грамотно перестраивались по ходу встречи, плотно прессингуя украинцев. После агрессивного начала луганчане отдали инициативу, став играть от обороны

На 28-й минуте Заря очень неосмотрительно сыграл при выходе со своей половины поля и сама привезла себе гол. Никита Шевченко отдал в центр, где никого не было кроме игроков "Рапида" и Таксиархис Фунтас точным ударом издали реализовал первый же момент своей команды.

Забив гол футболисты "Рапида" продолжили давить, прижав украинцев к воротам.

После перерыве продолжился вертикальный футбол. "Заря" большими силами попыталась отыграться, комбинируя в центре поля.

К середине тайма подопечные Скрипника смогли создать несколько опасных ситуаций у ворот соперника, но слабая реализация не позволяла сравнять счет. Украинцы один за одним транжирили убойные моменты, но мяч упорно не шел в сетку.

Увлекшись нападением луганчане пропустили контратаку. Имереков упустил Кара, которую дальним ударом удвоил преимущество.

Пропустив второй гол, украинские футболисты опустили руки и перестали бороться. "Рапид" удачно этим воспользовался, сделав счет разгромным.

"Рапид" Вена Австрия – "Заря" Украина 3:0 (1:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 29 Фунтас, 2:0 – 78 Кара, 3:0 – 85 Грюлль.

Рапид Вена – Штребингер, Стойкович (Шик, 71), Хофманн, Граймль, Улльманн, Граховац (Шустер, 79), Любичич (Петрович, 79), Аразе (Китагава, 79), Фунтас (Кнасмюлльнер, 60), Кара, Грюлль.

Заря – Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Имереков (Цвек, 85), Леовижилдо, Кочергин, Громов (Захеди, 64), Булеца (Кристиан, 84), Назарина, Кабаев (Хомченовский, 76), Сайядманеш (Овусу-Фримпонг, 84).

Предупреждения: Кабаев (37), Вернидуб (39), Граймль (53), Хофманн (54), Фаворов (75).

Ответная встреча состоится 26 августа на "Славутич Арене".

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад донецкий "Шахтер" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов сенсационно обыграл "Монако".