Клуб УПЛ опозорился в новом турнире УЕФА

Украинский футбольный клуб "Колос" из села Коваливка Киевской области проиграл "Шахтеру" из Караганды по пенальти в ответном матче 3-го квалификационного раунда нового турнира УЕФА под названием Лига конференций. Основное и дополнительное время завершились вничью 0:0, в серии 11-метровых ударов голкипер хозяев отбил 3 попытки.

Первый поединок между этими командам неделю назад завершился со счетом 0:0.

В ответной встрече футболисты обеих клубов продемонстрировали настоящий антифутбол, не создав практически ни одного момента у ворот. После безрезультативных 120 минут, игроки "Колоса" неудачно выполнили свои удары в серии послематчевых пенальти. Из пяти ударов украинцев, три парировал голкипер гостей Игорь Шацкий.

"Шахтер" в чемпионате Казахстана после 19 туров занимает 11-е место из 14 команд.

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Напомним, что во вторник, 10 августа, свой поединок в квалификации Лиги чемпионов проводит и донецкий "Шахтер".

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию этой встречи.