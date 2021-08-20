'Украина обгонит уже в этом году': в России предрекли крах своим клубам в еврокубках

Украина с большой долей вероятности обойдет Россию в таблице коэффициентов УЕФА. На сегодня ассоциации разделяет 1.382 балла, однако наша страна имеет все шансы получить вторую команду на групповом этапе Лиги чемпионов.

Такое мнение в комментарии "Спорт-Экспресс" бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко. По его словам, российские клубы сейчас не в состоянии показывать высокие результаты в континентальных турнирах.

"Исходя из того что у Украины, скорее всего, будет две команды в Лиге чемпионов, вполне возможно, что они обгонят нас уже в этом году. Можно бить себя в грудь и говорить, что вероятность этого маленькая. Но мы видим, в каком состоянии находятся наши команды. Особенно "Спартак". Радостных прогнозов точно не будет", – сказал Червиченко.

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Напомним, донецкий "Шахтер" обыграл французский "Монако" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов и близок к выходу в групповой турнир. В свою очередь московский "Спартак" проиграл "Бенфике" и вылетел в Лигу Европы, а "Сочи" и "Рубин" покинули Лигу конференций.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам минувшего сезона Украина лишилась прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов на сезон-2022/2023.