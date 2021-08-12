Российский клуб с позором вылетел из нового турнира УЕФА, не забив пенальти на 120-й минуте

Казанский "Рубин" проиграл польскому "Ракуву" 0:1 в ответном матче 3-го квалификационного раунда нового турнира УЕФА под названием Лига конференций. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

Единственный гол в поединке был забит на 111-й минуте. С 20-й секунды второго экстра-тайма россияне играли в меньшинстве.

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На 120-й минуте хозяева получили право на одиннадцатиметровый, но полузащитник российской команды Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

В сетях местные болельщики назвали такое выступление своей команды позором.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук забил в ответной игре квалификации ЛЧ "Спартаку" и оставил Москву без Лиги чемпионов.

После матча Роман отказался давать интервью на русском языке.

Отметим, что в Лиге конференций выступал и украинский "Колос".

Команда из Коваливки тоже не пробилась в плей-офф, уступив "Шахтеру" из Караганды.