Российский клуб с позором вылетел из нового турнира УЕФА, не забив пенальти на 120-й минуте
Казанский "Рубин" проиграл польскому "Ракуву" 0:1 в ответном матче 3-го квалификационного раунда нового турнира УЕФА под названием Лига конференций. Первая игра завершилась со счетом 0:0.
Единственный гол в поединке был забит на 111-й минуте. С 20-й секунды второго экстра-тайма россияне играли в меньшинстве.
На 120-й минуте хозяева получили право на одиннадцатиметровый, но полузащитник российской команды Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.
В сетях местные болельщики назвали такое выступление своей команды позором.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук забил в ответной игре квалификации ЛЧ "Спартаку" и оставил Москву без Лиги чемпионов.
После матча Роман отказался давать интервью на русском языке.
Отметим, что в Лиге конференций выступал и украинский "Колос".
Команда из Коваливки тоже не пробилась в плей-офф, уступив "Шахтеру" из Караганды.