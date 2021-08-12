Российский клуб с позором вылетел из нового турнира УЕФА, не забив пенальти на 120-й минуте

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Рубин Ракув

Казанский "Рубин" проиграл польскому "Ракуву" 0:1 в ответном матче 3-го квалификационного раунда нового турнира УЕФА под названием Лига конференций. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

Рубин проиграл Ракуву

Единственный гол в поединке был забит на 111-й минуте. С 20-й секунды второго экстра-тайма россияне играли в меньшинстве.

Футболисты были разочарованы
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На 120-й минуте хозяева получили право на одиннадцатиметровый, но полузащитник российской команды Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

В сетях местные болельщики назвали такое выступление своей команды позором.

Команда была шокирована итогом матча
Болельщики назвали результат позором
Болельщики назвали результат позором
Болельщики назвали результат позором
Болельщики назвали результат позором

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский форвард "Бенфики" Роман Яремчук забил в ответной игре квалификации ЛЧ "Спартаку" и оставил Москву без Лиги чемпионов.

Яремчук забил Бенфике

После матча Роман отказался давать интервью на русском языке.

Яремчук забил второй гол в игре

Отметим, что в Лиге конференций выступал и украинский "Колос".

Колос Шахтер

Команда из Коваливки тоже не пробилась в плей-офф, уступив "Шахтеру" из Караганды.

Лига конференцийФК Рубин