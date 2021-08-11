Украинец Яремчук забил гол "Спартаку" и оставил Москву без Лиги чемпионов

Московский "Спартак" в ответной игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов уступил португальской "Бенфике" 0:2 и вылетел из турнира. Второй гол забил Роман Яремчук.

Футболист сборной Украины вышел на замену на 65-й минуте, дебютировав за "Бенфику". На 92-й минуте после мощного удара украинца мяч рикошетом от защитника Самюэля Жиго влетел в сетку ворот.

По ходу ответной встречи подопечные Руя Витории не создали ни одного момента. После первого тайма лишь неточность игроков "Бенфики" не позволяли счету быть 3:0 или 4:0. Москвичи все время оборонялись, не создав абсолютно ничего в нападении.

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После перерыва "Спартак", проведя пару атак, вновь прижался к воротам и в результате пропустил. Гол забил Жоау Марио.

Результат по сумме двухматчевого противостояния – 0:4. Таким образом в новом сезоне Лиги чемпионов Россия будет представлена лишь чемпионом страны – "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

Напомним, что в раунд плей-офф Лиги чемпионов пробился и донецкий "Шахтер". Горняки по сумме двух матчей прошли бельгийский "Генк" и за путевку в групповой этап поспорят с "Монако".

Как сообщал OBOZREVATEL, Яремчук перешел из бельгийского "Гента" в "Бенфику" 31 июля. Договор 25-летнего львовянина с бронзовым призером чемпионата Португалии рассчитан до 2026 года.