"Шахтер" победил "Монако" в плей-офф Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" обыграл "Монако" в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Луи II" завершилась со счетом 0:1.

Команды начали поединок в активном ключе. Футболисты "Шахтера" старались играть в быстрый короткий пас, но особо не могли продвинуться к воротам Маецкого. На 6-й минуте Матвиенко создал первый острый момент, заставив голкипера перевести мяч на угловой.

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"Монако" больше защищался, отдав владение украинским игрокам. К 13-минуте давление "горняков" становилось все более и более выраженными. Они пододвигали игру все ближе и ближе к воротам хозяев. Монегаскам редко когда удавалось пройти центральную линию.

Гол назревал и Педриньо на 18-й минуте сотворил индивидуальный шедевр, открыв счет в игре. Получив пас на границе штрафного бразилец обыграл троих защитников и через ноги четвертого и мимо голкипера отправил снаряд в сетку.

Несколько раз подопечным Де Дзерби приходилось большими силами отбиваться, играя просто на вынос. Нападение дончан полностью исчезло. "Монако" атаковал большими силами, но счет до конца тайма так и не изменился. Не самая последняя заслуга в этом была Трубина.

Вторая половина началась с очередных атак команды из Монако. Она старалась диктовать свои условия и это ей удачно удавалось делать. На 57-й минуте Трубин ногой отбил пушечный выстрел Бен-Йеддера.

Вторая половина тайма была насыщенна вязкой борьбой, проходившей в небольшом темпе. Скорости заметно упали. "Шахтер" всеми силами пытался удержать победный счет. рассчитывая на редкие контратаки.

За 9 минут до финального свистка только везение спасло вице-чемпионов Украины, когда удар Майрона Боаду пришелся в штангу.

Последние секунды прошли в настоящем штурме ворот украинцев, но "Шахтер" смог сохранить победный счет перед ответной игрой, которая пройдет 25 августа в Харькове на стадионе "Металлист". Победитель этого противостояния попадает в групповой этап Лиги чемпионов.

Монако Монако – Шахтер Украина 0:1

Гол: 0:1 – 19 Педриньо.

Монако – Маецки, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш, Головин, Диатта, Жан Лукас, Диоп, Тчуамени, Фофана, Боадю, Бен-Йеддер, Фолланд.

Шахтер – Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Степаненко, Коноплянка, Марлос, Алан Патрик, Соломон, Майкон, Педриньо, Маркос Антонио, Тете, Сикан, Траоре.

Предупреждения: Степаненко (87), Алан Патрик (90).

Киевское "Динамо", как чемпион, попало в групповой этап ЛЧ автоматически.

Напомним, что в 3-м квалификационном раунде "горняки" прошли бельгийский "Генк", выиграв оба матча со счетом 2:1.

Перед игрой в еврокубках "Шахтер" добыл непростую победу в УПЛ над "Металлистом-1925"