"Шахтер" победил "Монако" в плей-офф Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" обыграл "Монако" в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Луи II" завершилась со счетом 0:1.
Команды начали поединок в активном ключе. Футболисты "Шахтера" старались играть в быстрый короткий пас, но особо не могли продвинуться к воротам Маецкого. На 6-й минуте Матвиенко создал первый острый момент, заставив голкипера перевести мяч на угловой.
"Монако" больше защищался, отдав владение украинским игрокам. К 13-минуте давление "горняков" становилось все более и более выраженными. Они пододвигали игру все ближе и ближе к воротам хозяев. Монегаскам редко когда удавалось пройти центральную линию.
Гол назревал и Педриньо на 18-й минуте сотворил индивидуальный шедевр, открыв счет в игре. Получив пас на границе штрафного бразилец обыграл троих защитников и через ноги четвертого и мимо голкипера отправил снаряд в сетку.
Несколько раз подопечным Де Дзерби приходилось большими силами отбиваться, играя просто на вынос. Нападение дончан полностью исчезло. "Монако" атаковал большими силами, но счет до конца тайма так и не изменился. Не самая последняя заслуга в этом была Трубина.
Вторая половина началась с очередных атак команды из Монако. Она старалась диктовать свои условия и это ей удачно удавалось делать. На 57-й минуте Трубин ногой отбил пушечный выстрел Бен-Йеддера.
Вторая половина тайма была насыщенна вязкой борьбой, проходившей в небольшом темпе. Скорости заметно упали. "Шахтер" всеми силами пытался удержать победный счет. рассчитывая на редкие контратаки.
За 9 минут до финального свистка только везение спасло вице-чемпионов Украины, когда удар Майрона Боаду пришелся в штангу.
Последние секунды прошли в настоящем штурме ворот украинцев, но "Шахтер" смог сохранить победный счет перед ответной игрой, которая пройдет 25 августа в Харькове на стадионе "Металлист". Победитель этого противостояния попадает в групповой этап Лиги чемпионов.
Монако Монако – Шахтер Украина 0:1
Гол: 0:1 – 19 Педриньо.
Монако – Маецки, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш, Головин, Диатта, Жан Лукас, Диоп, Тчуамени, Фофана, Боадю, Бен-Йеддер, Фолланд.
Шахтер – Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Степаненко, Коноплянка, Марлос, Алан Патрик, Соломон, Майкон, Педриньо, Маркос Антонио, Тете, Сикан, Траоре.
Предупреждения: Степаненко (87), Алан Патрик (90).
Киевское "Динамо", как чемпион, попало в групповой этап ЛЧ автоматически.
Напомним, что в 3-м квалификационном раунде "горняки" прошли бельгийский "Генк", выиграв оба матча со счетом 2:1.
Перед игрой в еврокубках "Шахтер" добыл непростую победу в УПЛ над "Металлистом-1925"