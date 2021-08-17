"Шахтер" победил "Монако" в плей-офф Лиги чемпионов

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Шахтер победил Монако

Донецкий "Шахтер" обыграл "Монако" в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Луи II" завершилась со счетом 0:1.

Команды начали поединок в активном ключе. Футболисты "Шахтера" старались играть в быстрый короткий пас, но особо не могли продвинуться к воротам Маецкого. На 6-й минуте Матвиенко создал первый острый момент, заставив голкипера перевести мяч на угловой.

Лассина Траоре
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"Монако" больше защищался, отдав владение украинским игрокам. К 13-минуте давление "горняков" становилось все более и более выраженными. Они пододвигали игру все ближе и ближе к воротам хозяев. Монегаскам редко когда удавалось пройти центральную линию.

Шахтер атаковал

Гол назревал и Педриньо на 18-й минуте сотворил индивидуальный шедевр, открыв счет в игре. Получив пас на границе штрафного бразилец обыграл троих защитников и через ноги четвертого и мимо голкипера отправил снаряд в сетку.

Педриньо
Педриньо
Педриньо
Педриньо

Несколько раз подопечным Де Дзерби приходилось большими силами отбиваться, играя просто на вынос. Нападение дончан полностью исчезло. "Монако" атаковал большими силами, но счет до конца тайма так и не изменился. Не самая последняя заслуга в этом была Трубина.

"Горняки" большую часть второго тайма защищались

Вторая половина началась с очередных атак команды из Монако. Она старалась диктовать свои условия и это ей удачно удавалось делать. На 57-й минуте Трубин ногой отбил пушечный выстрел Бен-Йеддера.

Вторая половина тайма была насыщенна вязкой борьбой, проходившей в небольшом темпе. Скорости заметно упали. "Шахтер" всеми силами пытался удержать победный счет. рассчитывая на редкие контратаки.

Манор Соломон

За 9 минут до финального свистка только везение спасло вице-чемпионов Украины, когда удар Майрона Боаду пришелся в штангу.

Шахтер победил Монако

Последние секунды прошли в настоящем штурме ворот украинцев, но "Шахтер" смог сохранить победный счет перед ответной игрой, которая пройдет 25 августа в Харькове на стадионе "Металлист". Победитель этого противостояния попадает в групповой этап Лиги чемпионов.

Статистика матча

Монако Монако – Шахтер Украина 0:1

Гол: 0:1 – 19 Педриньо.

Монако – Маецки, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш, Головин, Диатта, Жан Лукас, Диоп, Тчуамени, Фофана, Боадю, Бен-Йеддер, Фолланд.

Шахтер – Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Степаненко, Коноплянка, Марлос, Алан Патрик, Соломон, Майкон, Педриньо, Маркос Антонио, Тете, Сикан, Траоре.

Предупреждения: Степаненко (87), Алан Патрик (90).

Киевское "Динамо", как чемпион, попало в групповой этап ЛЧ автоматически.

Напомним, что в 3-м квалификационном раунде "горняки" прошли бельгийский "Генк", выиграв оба матча со счетом 2:1.

Перед игрой в еврокубках "Шахтер" добыл непростую победу в УПЛ над "Металлистом-1925"

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