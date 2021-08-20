Борьба с Россией за топ-10: где Украина в таблице коэффициентов УЕФА

Поражение луганской "Зари" от австрийского "Рапида" не позволило Украине сократить отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА. Наша ассоциация располагается на 11-й строчке, имея в активе 29.300 балла.

Пока что наибольшее количество очков Украине принесло киевское "Динамо". Не сыграв ни одного матча, "бело-синие" получили бонус в виде четырех пунктов за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

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Донецкий "Шахтер", выиграв все свои матчи квалификации ЛЧ, заработал три очка. В случае прохода "Монако" в плей-офф отбора "горняки" также запишут в свой актив дополнительные четыре пункта.

"Рапид", победив "Зарю", позволил Австрии уйти в отрыв от украинцев. Наши соперники записали в свой актив 30.050 балла. У России, которая занимает девятое место, – 30.682.

Именно эти три ассоциации ведут борьбу за 9-10-е места, которые позволяют заявить два клуба в Лигу чемпионов, причем обладатель золотых медалей национального первенства получит место сразу в групповом этапе.

Отметим, что в случае вылета из Лиги Европы луганская "Заря" окажется в основной сетке Лиги конференций.

Напомним, таблица коэффициентов УЕФА определяет представительство в европейских континентальных турнирах. За победу в основной сетке начисляется два очка, за ничью – одно. На этапе квалификации эти показатели в два раза меньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам минувшего сезона Украина потеряла прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.