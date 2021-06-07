Украина – Кипр: обзор яркой победы перед Евро-2020 на видео

Сборная Украины по футболу не оставила шансов Кипру в заключительном товарищеском матче перед Евро-2020. Поединок, который состоялся в Харькове на ОСК "Металлист", завершился яркой победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 4:0.

Наша национальная команда снова имела проблемы с реализацией моментов на протяжении стартовых 35 минут встречи. Свои шансы не использовали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

После этого случился во многом ключевой эпизод, по итогам которого киприоты остались в меньшинстве, а Украина вышла вперед после точного удара с пенальти в исполнении нашего полузащитника "Вест Хэма".

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В добавленное к первому тайму время подопечные Шевченко удвоили свое преимущество после еще одного одиннадцатиметрового. На этот раз точный удар с точки нанес Александр Зинченко.

Во второй половине картина на поле осталась прежней, только на этот раз украинцам довольно быстро удалось отличиться. На 59-й минуте Яремчук закатил мяч в пустые ворота после паса Марлоса, а вскоре Ярмоленко оформил дубль после рикошета от защитника гостей, установив окончательный счет матча.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на лучшие моменты встречи.

Напомним, что на Евро-2020 наша национальная команда сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее подопечные Шевченко на последних секундах ушли от поражения в спарринге с Бахрейном, а затем одержали минимальную победу над Северной Ирландией.