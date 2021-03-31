Украина – Казахстан: онлайн видео голов отбора ЧМ-2022

Максим Иншаков Футбол 22:17, 31.03.2021 Обновлено: 22:25, 31.03.2021

В эти минуты сборная Украины по футболу в отборе на чемпионат мира-2022 на киевском НСК "Олимпийский" играет с командой Казахстана.

Матч начался при тотальном превосходстве нашей команды, которая уже на 20-й минуте открыла счет. После ювелирного паса Александра Зинченко, не менее эффектный гол забил Роман Яремчук.

Украина – Казахстан 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 20 Яремчук.

Украина – Трубин, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Зинченко, Сидорчук, Михайличенко, Малиновский, Шапаренко, Яремчук, Мораес.

Казахстан – Покатилов, Марочкин, Малый, Алип, Досмагамбетов, Нургалиев, Тагыберген, Абикен, Мужиков, Валиуллин, Аймбетов.

Предупреждение: Алип (6).

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Казахстан и предлагает посмотреть видео голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого украинцы в квалификации ЧМ-2022 сенсационно сыграли вничью с Францией, а затем на последних минутах обидно упустили победу над Финляндией.

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