Україна – Казахстан: онлайн відео голів відбору ЧС-2022
У ці хвилини збірна України з футболу у відборі на чемпіонат світу-2022 на київському НСК "Олімпійський" грає з командою Казахстану.
Матч почався за тотальної переваги нашої команди, яка вже на 20-й хвилині відкрила рахунок. Після ювелірного пасу Олександра Зінченка, не менш ефектний гол забив Роман Яремчук.
OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан і пропонує подивитися відео голів.
Україна – Казахстан 1:1 (другий тайм)
Гол: 1:0 – 20 Яремчук.
1: 1 – 59 Мужиків.
Україна – Трубін, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Сидорчук (Марлос, 67), Михайличенко, Малиновський, Шапаренко, Яремчук, Мораес (Зубков, 67).
Казахстан – Покатілов, Марочкин, Малий, Аліпій, Досмагамбетов (Бистров, 46), Нургалієв, Тагиберген (Оразов, 46), Абикен (Вороговскій, 46), Мужиков, Валіуллін, Аймбетов (Карімов, 60).
Попередження: Аліпов (6), АБиК (36), Мужиків (43), Вороговскій (62), Каримов (69)
Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього українці в кваліфікації ЧС-2022 сенсаційно зіграли внічию з Францією, а потім на останніх хвилинах прикро упустили перемогу над Фінляндією.