Україна – Казахстан: онлайн відео голів відбору ЧС-2022

Максим Іншаков Футбол 22:17, 31.03.2021 Оновлено: 23:13, 31.03.2021

У ці хвилини збірна України з футболу у відборі на чемпіонат світу-2022 на київському НСК "Олімпійський" грає з командою Казахстану.

Матч почався за тотальної переваги нашої команди, яка вже на 20-й хвилині відкрила рахунок. Після ювелірного пасу Олександра Зінченка, не менш ефектний гол забив Роман Яремчук.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Україна – Казахстан і пропонує подивитися відео голів.

Україна – Казахстан 1:1 (другий тайм)

Гол: 1:0 – 20 Яремчук.

1: 1 – 59 Мужиків.

Україна – Трубін, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Зінченко, Сидорчук (Марлос, 67), Михайличенко, Малиновський, Шапаренко, Яремчук, Мораес (Зубков, 67).

Казахстан – Покатілов, Марочкин, Малий, Аліпій, Досмагамбетов (Бистров, 46), Нургалієв, Тагиберген (Оразов, 46), Абикен (Вороговскій, 46), Мужиков, Валіуллін, Аймбетов (Карімов, 60).

Попередження: Аліпов (6), АБиК (36), Мужиків (43), Вороговскій (62), Каримов (69)

Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього українці в кваліфікації ЧС-2022 сенсаційно зіграли внічию з Францією, а потім на останніх хвилинах прикро упустили перемогу над Фінляндією.

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