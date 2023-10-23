Украина – Италия: УАФ сделала заявление о наказании УЕФА на главный матч отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу проведет решающий матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с командой Италии (20 ноября) без каких-либо ограничений со стороны УЕФА. "Сине-желтые" могут рассчитывать на аншлаг во время игры, несмотря на информацию СМИ о санкциях в отношении нашей страны.

Об этом говорится в заявлении официального сайта Украинской ассоциации футбола (УАФ). В организации напомнили, что наша команда уже отбыла наказание с частичным закрытием трибун и ограничением на продажу билетов в гостевой сектор в матчах с Северной Македонией и Мальтой, которые состоялись в октябре, а подача апелляции со стороны УАФ не останавливала действия первоначального решения УЕФА.

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"Таким образом, касательно нашего матча с Италией в ноябре не предусмотрено никаких дисциплинарных ограничений УЕФА. Сам матч, напомню, пройдет в немецком Леверкузене. В ближайшее время будет открыта продажа билетов на этот поединок. Поэтому приглашаю всех болельщиков сборной Украины поддержать команду Сергея Реброва на матче отбора Евро-2024", – сказал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Отметим, были опубликованы все расклады, как сборной Украины выйти на Евро-2024. Также был назван соперник "сине-желтых" в плей-офф квалификации турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, президент УЕФА Александер Чеферин сделал неоднозначное заявление о матче Украина – Италия в отборе Евро-2024. А букмекеры оценили шансы команды Сергея Реброва выиграть первенство континента.

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