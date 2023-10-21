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Сборная Украины официально наказана УЕФА на главный матч отбора Евро-2024 с Италией

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
13,8 т.
Сборная Украины по футболу

Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал окончательное решение по апелляции Украинской ассоциации футбола (УАФ) касательно наказания от 20 сентября 2023 года. Месяц назад дисциплинарный комитет УЕФА наказал УАФ после матча с Италией в 6-м туре квалификации чемпионата Европы-2024 из-за расистского поведения своих болельщиков.

УАФ обязали заплатить 20 000 евро, а также закрыть часть трибун во время следующего домашнего матча под эгидой УЕФА.

Сборная Украины официально наказана УЕФА на главный матч отбора Евро-2024 с Италией

После рассмотрения апелляции сумма штрафа снизилась до 15 тысяч евро. В тоже время УЕФА оставил в силе наказания за использование пиротехники и за блокирование общественных проходов. Сумма штрафа составила 13 000 евро.

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Сборная Украины официально наказана УЕФА на главный матч отбора Евро-2024 с Италией

Также осталось в силе решение о частичном закрытии трибун. Изначально следующим домашним матчем украинской команды должен был стать матч против Северной Македонии, но так как УАФ подала апелляцию, сроки сместились и теперь Украина понесет наказание в заключительной игре отбора Евро-2024 против Италии.

Сборная Украины официально наказана УЕФА на главный матч отбора Евро-2024 с Италией

На этой встрече УАФ обязана будет закрыть 5 000 мест для своих болельщиков, проинформировав УЕФА о том, какие сектора будут пустыми. Также УАФ запрещается продавать билеты своим фанатам на следующий выездной матч сборной под эгидой УЕФА.

Сборная Украины официально наказана УЕФА на главный матч отбора Евро-2024 с Италией

Напомним, что 20 ноября подопечные Реброва сразятся с Италией за второе место в группе С, где с большой долей вероятности (итальянская команда еще может оступиться с Северной Македонией) должны будут побеждать с разницей более чем в 2 мяча.

Сборная Украины официально наказана УЕФА на главный матч отбора Евро-2024 с Италией

Однако еще за день до игры (19 ноября) украинцы могут получить гарантированную путевку в плей-офф. 

Сборная Украины официально наказана УЕФА на главный матч отбора Евро-2024 с Италией

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина с большой долей вероятности сыграет в одном пуле с командами Израиля, Финляндии и Боснии и Герцеговины в плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, если не сможет выйти на турнир напрямую.

Сборная Украины официально наказана УЕФА на главный матч отбора Евро-2024 с Италией

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