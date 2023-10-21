Сборная Украины официально наказана УЕФА на главный матч отбора Евро-2024 с Италией

Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал окончательное решение по апелляции Украинской ассоциации футбола (УАФ) касательно наказания от 20 сентября 2023 года. Месяц назад дисциплинарный комитет УЕФА наказал УАФ после матча с Италией в 6-м туре квалификации чемпионата Европы-2024 из-за расистского поведения своих болельщиков.

УАФ обязали заплатить 20 000 евро, а также закрыть часть трибун во время следующего домашнего матча под эгидой УЕФА.

После рассмотрения апелляции сумма штрафа снизилась до 15 тысяч евро. В тоже время УЕФА оставил в силе наказания за использование пиротехники и за блокирование общественных проходов. Сумма штрафа составила 13 000 евро.

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Также осталось в силе решение о частичном закрытии трибун. Изначально следующим домашним матчем украинской команды должен был стать матч против Северной Македонии, но так как УАФ подала апелляцию, сроки сместились и теперь Украина понесет наказание в заключительной игре отбора Евро-2024 против Италии.

На этой встрече УАФ обязана будет закрыть 5 000 мест для своих болельщиков, проинформировав УЕФА о том, какие сектора будут пустыми. Также УАФ запрещается продавать билеты своим фанатам на следующий выездной матч сборной под эгидой УЕФА.

Напомним, что 20 ноября подопечные Реброва сразятся с Италией за второе место в группе С, где с большой долей вероятности (итальянская команда еще может оступиться с Северной Македонией) должны будут побеждать с разницей более чем в 2 мяча.

Однако еще за день до игры (19 ноября) украинцы могут получить гарантированную путевку в плей-офф.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина с большой долей вероятности сыграет в одном пуле с командами Израиля, Финляндии и Боснии и Герцеговины в плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, если не сможет выйти на турнир напрямую.

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