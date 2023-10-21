Президент УЕФА поставил крест на Украине: Италия должна выйти на Евро, иначе будет катастрофа. Италия слишком важна

Глава Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин отметился скандальным заявлением, выступая в кулуарах Франкфуртской книжной ярмарки, где Словения (страна рождения Чеферина) является почетным гостем в этом году. Президент УЕФА уверен, что на чемпионат Европы-2024 должна попасть Италия, а не Украина.

"Италия должна пройти квалификацию на Евро-2024. В противном случае это будет катастрофа. Италия слишком важна. Думаю, она победит Украину", – цитирует Чеферина lapresse.it.

Президент УЕФА также добавил, что он рад, что Италия (вместе с Турцией) примет чемпионат Европы 2032 года по футболу.

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Коснулся чиновник и темы ставок. Комментируя скандал в итальянском футболе, где главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри был замечен в казино в Монте-Карло, делая ставки на матчи Серии B.

"Одни образцовые футболисты – другие нет. Должны ли игроки быть образцами для подражания? Да, должны. Некоторые из них, к сожалению, не такие", - подытожил Чеферин, который не пожелал конкретно комментировать ситуацию. Словенец закончил беседу, подчеркнув, что находясь на книжной выставке, он предпочел бы "говорить о книгах".

Напомним, что 20 ноября в отборе Евро-2024 подопечные Реброва сразятся с Италией за второе место в группе С, где с большой долей вероятности (итальянская команда еще может оступиться с Северной Македонией) должны будут побеждать с разницей более чем в 2 мяча.

Однако еще за день до игры (19 ноября) украинцы могут получить гарантированную путевку в плей-офф.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина с большой долей вероятности сыграет в одном пуле с командами Израиля, Финляндии и Боснии и Герцеговины в плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, если не сможет выйти на турнир напрямую.

Накануне стало известно, что сборная Украины официально наказана УЕФА на главный матч отбора Евро-2024 с Италией.

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