На 95%: стал известен соперник сборной Украины в плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу с большой долей вероятности сыграет в одном пуле с командами Израиля, Финляндии и Боснии и Герцеговины в плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы-2024, если не сможет выйти на турнир напрямую. "Сине-желтым" в матче 20 ноября нужно будет обыгрывать итальянцев, если те за два дня до этого одолеют Северную Македонию.

Об этом в своем Telegram-канале написал известный журналист Артем Франков. В случае, если украинцы займут третье место в группе, они почти наверняка окажутся в плей-офф. Помешать этому могут только сербы, если умудрятся в двух оставшихся турах растерять пятиочковое преимущество над Черногорией.

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Выход подопечных Сергея Реброва в плей-офф, будет означать, что в марте будущего года им придется сыграть два поединка – полуфинал и финал, в котором определится участник Евро. Соперником украинцев в первом матче станут израильтяне (они могут опередить Румынию или Швейцарию, но шансы на это минимальны). Причем наши футболисты сыграют на выезде.

В случае успеха, сборная Украины в битве за попадание на чемпионат Европы поспорит с сильнейшим в паре Босния и Герцеговина – Финляндия (обе команды точно сыграют в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября сборная Украины обыграла Северную Македонию в отборе Евро-2024, забив гол с сорока метров. Через два дня "сине-желтые" с дебютным забитым мячом Михаила Мудрика одолела Мальту и вышла на второе место в своей группе.

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