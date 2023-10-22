Букмекеры назвали шансы Украины выиграть Евро-2024 по футболу

У сборной Украины по футболу практически нет шансов выиграть чемпионат Европы по футболу-2024. Согласно коэффициентам букмекеров, подопечные Реброва находятся на 15-м месте в списке претендентов на победу в континентальном первенстве.

Итоговый успех украинцев на Евро-2024 оценивается коэффициентом 67.0.

Главным фаворитом считается Англия. На победу родоначальников футбола в финальном матче ЧЕ-2024 можно поставить с показателем 4.50. Второй идет Франция. Ее триумф на чемпионате Европы котируется на уровне 5.00. Замыкает тройку самых реальных претендентов Германия (7.50).

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Финальная часть 17-го чемпионата Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в 10 городах Германии.

Напомним, что украинской сборной осталось провести один поединок в квалификации на Евро-2024. "Желто-синие" 20 ноября сразятся со сборной Италией за 2-е место в группе С. Чтобы занять вторую строчку в квинтете, гарантирующую выход в финальную часть, нашим соотечественником необходимо побеждать с разницей в 2 мяча.

Однако еще за день до игры (19 ноября) украинцы могут получить гарантированную путевку в плей-офф.

Накануне Глава Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что "Италия должна выйти на Евро-2024 иначе будет катастрофа".

21 октября стало известно, что сборная Украины официально наказана УЕФА на главный матч отбора Евро-2024 с Италией.

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