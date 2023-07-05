Украина – Испания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023 U-21 по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу в среду, 5 июля, во второй раз в своей истории сыграет в полуфинале чемпионата Европы. В битве за выход в решающий матч континентального первенства-2023 команда Руслана Ротаня сразится с испанцами.

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Встречу принимает стадион "Стяуа" в румынской столице Бухаресте. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Испания. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ЕВРО-2023 U-21

Полуфинал

Бухарест, стадион "Стяуа"

Главный арбитр: Эрик Ламбрехтс (Бельгия), арбитр VAR: Жером Брисар (Франция)

Украина – Испания – 0:0

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13 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех украинских поклонников футбола. Наша "молодежка" сегодня во второй раз играет на Евро-2023 с Испанией. Только теперь не проходной матч в последнем туре группового этапа, а в полуфинале турнира.

27 июня команды сыграли вничью 2:2, причем испанцы ушли от поражения на последней минуте встречи. После этого команда Украины сенсационно вкатила три гола в ворота Франции в четвертьфинале, а вот пиренейцы в своем противостоянии со Швейцарией помучились. Фавориты сумели победить лишь в овертайме.

Немаловажная деталь заключается и в том, что на встречу группового этапа соперники выставили вторые составы. Сегодня же выйдут полноценные основы. У нас еще и отбыл дисквалификацию форвард Владислав Ванат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала тренера олимпийской сборной Украины, который повезет в команду на Игры-2024 в Париж.

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