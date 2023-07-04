Назван тренер сборной Украины по футболу на Олимпиаде-2024

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань продолжит работу с командой после чемпионата Европы-2023 по футболу и повезет ее на Олимпийские игры в Париже. При этом в столице Франции смогут выступить игроки, который родились после 1 января 2001 года, а не 2000-го, как это происходит сейчас на континентальном первенстве.

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Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола. Отмечается, что после Евро-2023 команда Ротаня станет олимпийской и будет готовиться к турниру 2024 года. Участники ОИ смогут заявить трех игроков, которые старше граничного возраста.

В то же время цикл следующего чемпионата Европы с сентября 2023 года начнет новая молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и младше) под руководством нового тренерского штаба. Соперниками "сине-желтых" в квалификации являются команды Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга.

Ротань же параллельно будет тренировать "Александрию". В минувшем сезоне легенда "Днепра" не смог вывести свою команду в еврокубки, финишировав на шестом месте в Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четвертьфинале Евро-2023 молодежная сборная Украины эффектно переиграла команду Франции и обеспечила себе исторический выход на Олимпиаду. А российские пропагандисты опозорились с "антиукраинскими протестами" на континентальном первенстве U-21.

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