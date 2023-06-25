Украина досрочно вышла в четвертьфинал Евро-2023 по футболу U-21

Молодежная сборная Украины по футболу за тур до окончания группового турнира чемпионата Европы-2023 оформила путевку в плей-офф. Это стало известно после матча конкурентов "желто-синих" по группе B.

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После первых двух туров Украина набрала 6 очков. Во втором туре Испания минимально победила Хорватию и тоже набрала 6 очков. Таким образом первые два места стали недосягаемые для остальных двух команд: Хорватии и Румынии.

Встречу третьего тура, в котором определится победитель квартета, подопечные Руслана Ротаня проведут во вторник, 27 июня. Начало в 21:45. С учетом разницы забитых и пропущенных мячей, нас устроит только победа.

Команда, занявшая первое место в нашей группе, сыграет со 2-м местом группы D (Франция, Италия, Швейцария, Норвегия). Плей-офф стартует 1 июля. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпиаду-2024 в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре Украина обыграла Хорватию (2:0), а во втором была сильнее Румынии (1:0).

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