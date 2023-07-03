Украина – Испания: когда и где смотреть полуфинал Евро-2023 U-21 по футболу

Молодежная сборная Украины по футболу в среду, 5 июля, сыграет с командой Испании в полуфинале чемпионата Европы 2023 года, который в эти дни проходит в Румынии и Грузии. Подопечные тренера Руслана Ротаня проведут этот поединок в статусе участника Олимпийских игр в Париже.

Видео дня

Игра состоится на стадионе "Стяуа" в Бухаресте. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Испания. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Те болельщики, которые не смогут вживую поболеть за своих кумиров, смогут это сделать у экранов телевизоров или смартфонов. Игра Евро-2023 в прямом эфире будет транслироваться на региональных каналах "Суспильного". Они присутствуют на видеосервисе Megogo по подписке "Максимальная", платформе Volia TV, а также в приложении "Дія".

Также показ матча состоится на Youtube-канале "Суспильне Спорт". Комментировать встречу будет Андрей Столярчук.

Отметим, что команды встречались друг с другом на групповом этапе. В третьем туре в квартете В соперники разошлись миром 2:2, причем украинцы пропустили второй мяч на последней минуте игры.

В четвертьфинале украинцы эффектно переиграли команду Франции, а испанцы были сильнее Швейцарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты опозорились с "антиукраинскими протестами" на молодежном чемпионате Европы по футболу 2023 года.

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