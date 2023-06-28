Российские пропагандисты опозорились с 'протестом против Украины' на молодежном Евро-2023 в Румынии. Фотофакт

Румынские болельщики на матче 2-го тура чемпионата Европы по футболу U-21 против Украины развернули плакат, посвященный правам своих граждан в стране и за границей. На баннере было написано "Беженцев приняли щедро, дали им поддержку и все права. Пока на Буковине звенит кукушка, относитесь также к румынам в Украине".

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Российские пропагандисты тут же заявили, что это было выступление против беженцев из Украины.

"Румынские футбольные фанаты на матче юношеской сборной Украины вывесили баннер с протестом против помощи украинским беженцам за счет румын", – говорится в громком заголовке на одной из пророссийских помоек в Telegram.

На самом деле румынские ультрас обратились к своему правительству так же ценить румынов на родине и за границей, как сейчас ценя украинцев в Румынии.

"Мы ожидаем, что вся эта огромная помощь, предложенная нашей страной и румынами всем тем, кто нашел убежище здесь во время войны, приведет к нормальному состоянию румын по ту сторону границы, чтобы к ним стали относиться с уважением и они получили должные права. Аспект, который должны регулировать наши соседи, но о котором не должны забывать власти в нашей стране", – говорится в Facebook ультрас "Объединенные под триколором", одним из соучредителем которой является Джордж Симион, лидер экстремистской партии "Альянс за Союз румын" (AUR).

Сам Симион также высказался о произошедшей акции.

"Нет ничего агрессивного, ничего антиукраинского, а только солидарность с румынами из соседней страны. Люди просили взаимности: то, что румыны предлагают украинцам, хотелось бы и для румын из Украины" – отметил политик у себя в Facebook.

Отметим, что эта растяжка провисела на трибунах недолго. Согласно правилам УЕФА на играх ЧЕ-2023 запрещена любая политическая агитация.

Сам матч завершился минимальной победой украинцев на последней минуте, благодаря автоголу румынского защитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодежная сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2023, не проиграв ни одного матча в трех турах.

В заключительном поединке группового этапа подопечные Руслана Ротаня упустили победу над Испанией (2:2).

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